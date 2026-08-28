“Uniti per i bambini”, giornata di sport e solidarietà a Coverciano con i grandi campioni

Una giornata di sport, integrazione e solidarietà a sostegno dell’infanzia. Si chiama “Uniti per i Bambini” ed è una grande iniziativa in programma sabato 5 settembre 2026, dalle 14 alle 20, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, a Firenze, nata per raccogliere fondi per i bambini con maggiori fragilità.

Hanno già aderito personaggi noti dello sport, della musica e dello spettacolo: tra questi, colonne del calcio italiano come Giancarlo Antognoni e Cesare Prandelli, il cantante Marco Masini, e i due orgogli fiorentini reduci dai recenti Europei di atletica, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Confermati alcuni protagonisti dello sport paralimpico e non solo: Simone Ciulli, medaglia d’argento paralimpica a Tokyo 2021, l’atleta di handbike Fabrizio Caselli, la pugile professionista Martina Righi e la rugbista Sara Mannini, azzurra e atleta del Colorno.

Il ricavato delle giornate sarà devoluto a quattro associazioni impegnate quotidianamente a fianco dei più piccoli: Fondazione Tommasino Bacciotti, Onlus Davide & Golia, Associazione Il Ritrovo e Associazione Il Gomitolo. La partecipazione all’evento è gratuita fino a esaurimento posti, previa iscrizione.

Il Comitato organizzatore dell’iniziativa iunisce il mondo delle istituzioni, delle associazioni e delle professioni. Ne fanno parte Cristina Scaletti medico e Sindaco di Fiesole, Bernard Dika sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Federico Perna medico chirurgo presso l’AOU Careggi e membro della Fondazione F3, con la vice presidente Francesca Fiorazzo, l’avvocato Francesco Maresca e Federico Isola, il Maresciallo dei Carabinieri Stefano Ruggeri e il dottore Andrea Casella di Novaterra Holding.

“Sono veramente entusiasta e, lo ammetto, felicemente stupita che questa iniziativa stia raccogliendo un’adesione così ampia” – dichiara la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti – “Lo sport ha una straordinaria capacità di unire le persone e, in questo caso, diventa uno strumento concreto per sostenere i bambini, specialmente i più fragili. La presenza di questi atleti è un messaggio importante e posso annunciare che altri nomi importanti si aggiungeranno presto”.