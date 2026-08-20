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Vinellando a Magliano in Toscana celebra i suoi 25 anni con due serate dedicate al Morellino

Masterclass, degustazioni delle eccellenze gastronomiche della Maremma, musica dal vivo e incontri sul vino

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© Jill Wellington/Pixabay

Festeggia 25 anni “Vinellando“, la manifestazione a Magliano in Toscana (in provincia di Grosseto) dedicata al Morellino. Due giorni, venerdì 21 e sabato 22 agosto, con degustazioni, masterclass, prodotti tipici, musica e intrattenimento. E la premiazione per il miglior vino, con giuria di esperti e popolare.

L’apertura il 21 con la degustazione del Morellino 2024 al mattino, mentre nel pomeriggio prima masterclass con Filippo Bartolotta dedicata a “Il fuoco e il sale. Dal vulcano al mare: otto Morellino, quattro tappe, un’unica denominazione”.

A seguire apertura degli stand per le degustazioni e mostra mercato dei prodotti dell’artigianato locale, il tutto accompagnato da musica e spettacoli di intrattenimento.

Sabato 22 la seconda masterclass di Filippo Bartolotta, “Non chiamatelo giovane. Sette anni di Morellino in otto bicchieri: dal 2025 al 2019”, dalle 20 apertura degli stand e alle 20:40 in piazza della Repubblica, premiazione dei migliori Morellino del 2024 e, a seguire, la premiazione del vino scelto dalla giuria popolare. Dalle 21 ancora degustazioni e, questa volta, al Morellino si aggiungeranno anche altri vini bianchi e rossi.

“Per celebrare al meglio questa ricorrenza Vinellando sarà ancora più ricco – commenta il sindaco Gabriele Fusini -. Abbiamo un fitto calendario di incontri, dedicati, chiaramente, a questo straordinario prodotto, che parla del nostro territorio e porta la Maremma nel mondo“.

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