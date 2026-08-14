Livorno in festa per il Cacciucco Pride: tre giorni di sapori, identità e tradizione

Cacciucco Pride 2026 - © Proloco Livorno

Un omaggio al piatto simbolo della città e ai sapori della tradizione. Dal 21 al 23 agosto 2026 torna a Livorno il Cacciucco Pride: una vera festa della gastronomia che esalta i sapori del territorio.

Il Cacciucco Pride rappresenta una grande vetrina della livornesità, capace di attrarre visitatori e di accompagnarli alla scoperta delle molteplici peculiarità che contraddistinguono Livorno: il folklore, le tradizioni, la cultura, i luoghi e i giochi di un tempo, le produzioni agroalimentari e artigianali, il patrimonio storico, artistico e ambientale.

Il programma

Cacciucco Pride

Durante queste tre giornate sono in programma degustazioni, show cooking, orchestre itineranti, artisti di strada, spettacoli e cabaret in vernacolo, lezioni di livornese e molto altro ancora.

Il Cacciucco Pride è una festa diffusa che coinvolge l’intera città: dal centro storico al lungomare, dai quartieri alle colline, dai monti al mare. Dal 2016 rappresenta una rete virtuosa e permanente di enti, imprese, associazioni e cittadini che collaborano per valorizzare turisticamente le unicità di Livorno attraverso un calendario sempre più ricco e articolato.

Un festival diffuso

Livorno con Terrazza Mascagni – © Riccardo Campolmi

Il cuore pulsante del Cacciucco Pride 2026 sarà in Piazza Grande, trasformata per l’occasione nel Cacciucco Village: una grande cittadella del gusto e dell’artigianato dove la voce e l’animazione di Claudio Sottili accompagnano incontri e degustazioni.

È qui che, tra dibattiti sulla sostenibilità e spettacoli di vernacolo, si terrà l’ormai immancabile sfida culinaria organizzata dalla Pro Loco con Simone De Vanni (alias “Il Bocca”), pronta a decretare la migliore ricetta di famiglia e il nuovo Ristoratore Ambasciatore del Cacciucco 5C.

Gli eventi animano tutta la città, offrendo modi sempre diversi di vivere il territorio: ci si può imbarcare per suggestivi tour guidati in battello lungo i canali storici e i Medici; chi preferisce passeggiare può immergersi nel Mercato Centrale delle Vettovaglie; oppure partecipare a percorsi di trekking urbano tra alberi e laboratori artistici.

A fare da cornice a questa grande festa diffusa c’è la musica, vera anima dei quartieri: si va dai dj set sul mare di Piazza San Jacopo e Porta a Mare agli stornelli popolari al Moletto di Ardenza, fino alla grande proposta del palco centrale.