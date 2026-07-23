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Pubblica amministrazione più digitale in Toscana, Lenzi: “I Comuni entrino in Metis per rafforzare l’innovazione”

È l’invito lanciato stamani dall’assessore in occasione di Open Metis, l’evento di confronto della Regione con Metis Toscana sulle tecnologie digitali all’Istituto degli Innocenti di Firenze che ha visto una grande partecipazione degli enti locali

/ Redazione
Open Metis

Aiutare le pubbliche amministrazioni della Toscana ad affrontare le sfide del digitale: è stato queasto il tema al centro di Open Metis, la giornata di confronto e scambio di saperi organizzata oggi all’Istituto degli Innocenti di Firenze dalla Regione assieme a Metis Toscana, l’in house regionale a supporto della transizione digitale delle PA toscane.

“L’ingresso dei Comuni nella compagine di Metis può essere per le amministrazioni toscane e gli enti locali una straordinaria opportunità per la digitalizzazione, che consentirebbe di superare la frammentazione degli strumenti, rafforzare l’integrazione dei sistemi e accrescere competenze” ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Alberto Lenzi al termine dei lavori.

“Non è pensabile che ogni singola amministrazione sia in grado di affrontare da sola sfide e rischi dell’era digitale, dalla cyber security all’e-procurement alla gestione dei big data, fino ai vari servizi on line diretti per la cittadinanza – ha aggiunto Lenzi – occorre lavorare insieme per fare dialogare piattaforme, per migliorare lo scambio e l’archiviazione delle informazioni, sviluppare nuovo strumenti. É questa la strada che vogliamo percorrere per rendere più efficienti le Pa toscane e non lasciare indietro nessuno”.

Dello stesso avviso il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika. “Unirsi – ha detto Dika – è una direzione necessaria per stare al passo con l’innovazione. Creare una casa toscana della digitalizzazione a cui i Comuni, soprattutto i più piccoli, possono accedere per ottenere servizi é il lavoro che stiamo facendo come Regione Toscana. I risultati parlano chiaro come accaduto con la digitalizzazione che riguarda il sistema Protezione civile, dove ogni Comune può inserire le proprie informazioni sulle emergenze. Vogliamo che questo tipo di soluzioni riguardino altri aspetti perché significa servizi più efficienti per i cittadini e razionalizzazione di risorse per le Amministrazioni.”

Una grande partecipazione degli enti locali

Nel corso della mattinata, realizzata in collaborazione con Anci Toscana, Upi Toscana e Cispel Confservizi Toscana, sono intervenuti tra gli altri l’assessore Alberto Lenzi, il sottosegretario alla presidenza della giunta Bernard Dika, il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo e il Direttore dei Sistemi Informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione di Regione Toscana Gianluca Vannuccini.

La giornata di confronto ha visto una grande partecipazione di sindaci, assessori, direttori e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni arrivati da tutta la Toscana. Ha rappresentato un fondamentale momento di lavoro, condivisione e networking strutturato. Al centro dell’incontro, la presentazione dei servizi, delle soluzioni digitali e ingegneristiche e delle opportunità concrete messe a disposizione dei territori per accelerare il processo di transizione digitale e modernizzazione dei servizi pubblici.

“Una Toscana più digitale, semplice, sicura, a portata di cittadino – ha commentato il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo – Il digitale è parte integrante della vita quotidiana, la tecnologia avanza velocemente e c’è sempre più bisogno di Pubbliche amministrazioni digitalizzate e in grado di rispondere con qualità alle tante opportunità e anche alle criticità che questa rivoluzione porta costantemente. Metis Toscana è in campo per Regione Toscana, per le aziende sanitarie del territorio ed è aperta alla partecipazione e collaborazione con enti e aziende pubbliche. Open Metis non è uno slogan e’ il senso del lavoro di crescita e sviluppo che abbiamo fatto partire e che per avere risultati importanti e concreti non può non passare da un lavoro comune di tutti gli enti e del sistema toscano pubblico e privato. Per questo ringrazio Regione Toscana, Anci Toscana, Upi Toscana, Cispel Confservizi Toscana e i tanti amministratori, dirigenti, funzionari per l’ampia e qualificata partecipazione da tutta la Toscana”.

I responsabili e tecnici di Metis Toscana e Regione Toscana hanno approfondito attraverso tavoli tematici le varie tematiche che riguardano lo sviluppo digitale del territorio, confrontandosi direttamente con i numerosi referenti degli enti locali e della Pubbliche amministrazioni toscane: dalla cybersecurity alla connettività, dall’implementazione dell’intelligenza artificiale anche alla luce della recente legge regionale dedicata allo smart building, dal BIM (Building information modeling) alla gestione intelligente del patrimonio, dagli archivi digitali allo sviluppo software fino ai servizi tecnici e ingegneristici.

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