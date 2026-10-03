Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Pisa dichiara guerra alla zanzara tigre: avviato un tavolo tecnico scientifico

Per la prima volta in Italia a Pisa sarà sperimentata in un contesto urbano la “Incompatible Insect Technique (Iit)”, tecnica di controllo biologico della zanzara tigre

/ Redazione
Zanzara tigre

Dopo i casi di arbovirosi segnalati quest’estate nel Pisano, che hanno richiesto più interventi di disinfestazione mirati, il Comune di Pisa ha avviato un tavolo tecnico-scientifico per valutare una possibile sperimentazione sul territorio con la Incompatible Insect Technique (Iit), tecnica di controllo biologico della zanzara tigre che consiste nel rilascio di insetti maschi allevati in laboratorio e infettati con il batterio Wolbachia.

Il risultato è che, quando si accoppiano con le femmine selvatiche (non infette), le uova prodotte non si schiudono.

Pisa in questo modo si candida a essere la prima città in Europa a sperimentare in un contesto urbano questa tecnica, già testata a Roma dall’Enea in ambiente rurale.

Nei giorni scorsi si è già riunito il gruppo di lavoro promosso dall’assessorato all’Ambiente e vi hanno partecipato Mauro Pistello, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica dell’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Virologia dell’Aou Pisa, Antonio Gallo e Serena Giorgi, dell’Asl Toscana nord ovest, Irene Del Lesto ricercatrice sanitari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Maurizio Calvitti, dirigente di ricerca della Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili di Enea, insieme al dirigente e ai funzionari della struttura comunale competente in materia ambientale.

“Il Comune continua a investire negli interventi di controllo già in atto – ha detto l’assessora all’ambiente, Elena Del Rosso – ma ora vogliamo capire, con il supporto di chi ha le competenze, se uno strumento in più può essere sperimentato in modo rigoroso e misurabile, con un’area di confronto. Non presentiamo una soluzione miracolosa e non anticiperemo date operative prima di aver completato l’iter autorizzativo. Un’eventuale sperimentazione potrà avviarsi auspicabilmente dalla stagione 2027, una volta completate le autorizzazioni necessarie”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Fiera di Scandicci, al via l’edizione 2026: 160 anni di storia tra identità, imprese e comunità

Dal 3 all’11 ottobre torna la grande mostra mercato in centro: attesi 500mila visitatori, con oltre 300 espositori. In visita anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Attualità / Redazione

Dare forma all’arte con il tatto: i giovani del Premio Catarsini reinterpretano i capolavori dei musei toscani

Il Premio Alfredo Catarsini compie 25 anni e cambia ancora: nel 2027 gli studenti degli istituti d’arte realizzeranno opere tattili ispirate al Beato Angelico, a Margarito d’Arezzo e al Volto Santo di Lucca

Attualità / Redazione

Torna a splendere il Tepidarium del Roster, gioiello di ferro e vetro nel Giardino dell’Orticoltura

Dopo nove mesi di lavori e un investimento di 270mila euro, lo storico edificio ottocentesco riapre alla città: restaurata la struttura e migliorate fruibilità e condizioni microclimatiche

Attualità

Savino Del Bene Volley: presentato il nuovo roster, tutto pronto per l’esordio in campionato

Attualità

FIPILI, progetto da 23 milioni per l’ampliamento tra Scandicci e Lastra a Signa

Attualità

Immigrazione, in Toscana è strutturale: l'11,8% dei residenti sono stranieri

Attualità

Mobilità sostenibile, inaugurato il tratto pratese della Ciclovia del Sole

Attualità

Suvignano tenuta aperta, simbolo in Toscana della lotta alla mafia

Attualità

Il Pegaso d'Oro a Ginevra Taddeucci: la Toscana incorona la regina delle acque libere

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

L’Università di Firenze contro il caro affitti: il bando da 1 milione di euro per i fuori sede

Storie / Redazione

Quando l’arte incontra lo sport: la sfinge etrusca di Chiusi sulle divise della San Giobbe Basket

Viaggi / Redazione

“Castelnuovo Fest” tre giorni di incontri, escursioni e musica per scoprire la Via Francigena

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.