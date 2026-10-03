Pisa dichiara guerra alla zanzara tigre: avviato un tavolo tecnico scientifico

Zanzara tigre

Dopo i casi di arbovirosi segnalati quest’estate nel Pisano, che hanno richiesto più interventi di disinfestazione mirati, il Comune di Pisa ha avviato un tavolo tecnico-scientifico per valutare una possibile sperimentazione sul territorio con la Incompatible Insect Technique (Iit), tecnica di controllo biologico della zanzara tigre che consiste nel rilascio di insetti maschi allevati in laboratorio e infettati con il batterio Wolbachia.

Il risultato è che, quando si accoppiano con le femmine selvatiche (non infette), le uova prodotte non si schiudono.

Pisa in questo modo si candida a essere la prima città in Europa a sperimentare in un contesto urbano questa tecnica, già testata a Roma dall’Enea in ambiente rurale.

Nei giorni scorsi si è già riunito il gruppo di lavoro promosso dall’assessorato all’Ambiente e vi hanno partecipato Mauro Pistello, professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica dell’Università di Pisa e direttore dell’Unità operativa di Virologia dell’Aou Pisa, Antonio Gallo e Serena Giorgi, dell’Asl Toscana nord ovest, Irene Del Lesto ricercatrice sanitari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Maurizio Calvitti, dirigente di ricerca della Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibili di Enea, insieme al dirigente e ai funzionari della struttura comunale competente in materia ambientale.

“Il Comune continua a investire negli interventi di controllo già in atto – ha detto l’assessora all’ambiente, Elena Del Rosso – ma ora vogliamo capire, con il supporto di chi ha le competenze, se uno strumento in più può essere sperimentato in modo rigoroso e misurabile, con un’area di confronto. Non presentiamo una soluzione miracolosa e non anticiperemo date operative prima di aver completato l’iter autorizzativo. Un’eventuale sperimentazione potrà avviarsi auspicabilmente dalla stagione 2027, una volta completate le autorizzazioni necessarie”.