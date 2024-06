Stella Rossa Fest 2024: talk, laboratori per bambini, concerti e dj set per la grande festa dell’ARCI Firenze

Stella Rossa Fest

Dal 3 al 7 luglio torna la Stella Rossa Fest, la VI edizione del festival di ARCI Firenze all’SMS Rifredi, con cinque giorni di concerti, dj set, talks, presentazioni di libri, eventi per bambini, fumetti, cene popolari e market, tutto a ingresso gratuito.

Nel pomeriggio i laboratori creativi nell’area bimbi della Stella Rossa Fest, il mini-festival del fumetto indipendente, il mercatino artigianale e i talk con tantissimi ospiti tra cui il Collettivo di Fabbrica GKN. Non mancherà l’enogastronomia con la Sesta sagra dei Circoli Arci.

La sera spazio alla musica e ai dj set, in concerto (sempre a ingresso gratuito): Giancane, Cacao Mental, Giovanni Milani, Costì, Bee Bee Sea, Al Lover, gran finale domenica 7 luglio con Bernard Butler dei Suede.

Il programma

Mercoledì 3 luglio

16:00, Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori!

16:30 – 18:30, Il Fumettificio del Bliff! Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Stella Rossa On Air! Laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio (lab)

17:00 – 18:30, Alla scoperta degli Scacchi! Laboratorio di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni) (lab)

18.00, Inaugurazione del festival con la Presidente di ARCI Firenze Marzia Frediani e il direttore di Novaradio Daniele Bianchini (talk)

18.30, “Dalla stessa parte mi troverai” – Talk in collaborazione con ANPI Firenze per gli 80 anni dalla Liberazione di Firenze. Presentazione del romanzo di Valentina Mira con l’autrice. Partecipano Rossella Scarponi e Vania Bagni (Presidente ANPI Firenze). Modera: Daniele Bianchini (Novaradio)

20.00, L’eco del padrone. Presentazione della mostra di illustrazioni satiriche (talk bliffest). Modera Giuseppe Ciarallo. Ospiti: Alessio Atrei, Andrea Cantucci, Lido Contemori, Massimo Presciutti, Massimo Vannini

Dalle 19.30, In cucina il Circolo Arci di Cercina

Serata in collaborazione con ANPI Firenze

21.30, Giancane – Hot Summer Tour 2024

23.30 – 01.00, Calvé dj (dj set)

Giovedì 4 luglio

16:00, Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori!

16:30 – 18:30, Il Fumettificio del Bliff! Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Stella Rossa On Air! Laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio (lab)

17:00 – 18:30, Alla scoperta degli Scacchi! Laboratorio di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni) (lab)

17.30, “Yesha e il clown” – Presentazione del libro di Lorenzo Pagni, docente di Italiano Lingua Seconda nei Circoli Arci (talk presso la Biblioteca SMS Rifredi)

18.30, “Dieci anni di solitudine: per Gabriel Garcia Marquez”. Talk in collaborazione con il Centro Studi America Latina dedicato allo scrittore sudamericano premio Nobel per la letterattura a 10 anni dalla sua scomparsa. Con Martha Canfield (poeta, traduttrice, ispanista) e Simone Bruno (giornalista, inviato in America Latina per France24 e Al Jazeera). Moderano Andrea Parlanti (Casa del Popolo di San Niccolò) e Giulia Spagnesi (Centro Studi America Latina)

Dalle 19.30, In cucina l’SMS Peretola e l’Associazione Enogastronomica Cucinorum

Serata in collaborazione con Progeas Family e Alma Cumbiera

21.30, Cacao Mental, Vamos Baby Tour 2024

23.30 – 01.00, Alma Sudaka x Alma Cumbiera dj set

Cacao Mental

Venerdì 5 luglio

16:00, Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori!

16:30 – 18:30, Legumi e fantasia! – Spazio infanzia a cura dell’Associazione Madreterra (1-3 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Il Fumettificio del Bliff! Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Stella Rossa On Air! – Laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio (lab)

17:00 – 18:30, Alla scoperta degli Scacchi! – Laboratorio di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni)

18.00, Premiazione del bando e vernissage della mostra “Stop The War” a cura delle studentesse dell’Accademia Cappiello e del Liceo Artistico Statale di Porta Romana

18.30, “Palestina con altri occhi” – Talk dedicato alla questione israelo-palestinese con Alba Nabulsi (giornalista italo-palestinese, fondatrice del Collettivo Zaituna), Micaela Frulli (docente di Diritto Internazionale all’Università di Firenze) e Ali Rashid (politica, giornalista e attivista palestinese). Modera: Riccardo Pinzauti (Novaradio)

20.00, “Presentazione del nuovo numero di Lungarno” con la redazione di “Lungarno”, Pietro Cardelli (resp. cultura Arci Firenze) presso l’Ex Nova Radio Club

Dalle 19.30, In cucina il Circolo Arci Rinascita Campi Bisenzio

Serata in collaborazione con Il Fiore sul Vulcano

21.30, Giovanni Milani

22.00, Costì

23.30 – 01.00, Belle Parole Sound System (dj set in collaborazione con Belle Parole aps)

Sabato 6 luglio

Insorgiamo: il Collettivo di Fabbrica GKN alla Stella Rossa Fest. 11:00 – 16:00, Tre anni di lotta, un bilancio comune. Un bilancio di questa vertenza non può prescindere dal confronto con chi l’ha sostenuta in questi tre anni: che cosa abbiamo fatto? Che cosa avremmo potuto fare meglio? Come ci saremmo potuti riuscire? Introduce il Collettivo di Fabbrica GKN.

16:00, Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori!

16:30 – 18:30, Legumi e fantasia! – Spazio infanzia a cura dell’Associazione Madreterra (1-3 anni) (lab) area bimbi

16:30 – 18:30, Il Fumettificio del Bliff! – Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Stella Rossa On Air! – Laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio (lab)

17:00 – 18:30, Alla scoperta degli Scacchi! – Laboratorio di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni) (lab)

Dalle 16:30, Sessioni di gioco da tavolo a cura delle Associazioni GO! Gioco e Opportunità, Arcigaymerz e Pink (quattro tavoli da gioco: due dedicati ai più piccoli 6-11 anni, due ai più grandicelli >14 anni) (lab).

17.00, “Autoproduzione, un’altra via tra sperimentazione e libertà espressiva”. Modera Mauro Di Stefano. Ospiti: Barbara Giorgi e Diletta Giotti (collettivo Diamond Dogs), autrice di The kids are alright, premio Nuove Strade – Migliore autoproduzione al Comicon 2024, Thomas Govoni (collettivo Renape), opere, fumetti e artbook queer, Scilla produzioni

18.30, “Fare femminismo” – Presentazione del libro Fare femminismo di e con Giulia Siviero. Modera: Martina Agnoletti (Novaradio) (talk)

20.00, “Il gioco per il cambiamento sociale” Incontro e dibattito con Arcigaymerz (gruppo ludico lgbtqia+ di Arcigay Firenze), Pink (gioco da tavolo transfemminista), Gix (Centro di Ricerca Interdipartimentale Giochi per il Cambiamento Sociale). Modera: GO! Gioco e Opportunità

Dalle 19.30, In cucina il Circolo Arci di Barberino di Mugello

Annibale Night

21.30, Bee Bee Sea (concerto)

22.30, Al lover (live set)

La Froceria – dj set in collaborazione con Azione Gay e Lesbica

00.00 – 01.30, Leblond (dj set)

Giancane

Domenica 7 luglio

Insorgiamo: il Collettivo di Fabbrica GKN alla Stella Rossa Fest

10:00 – 13:00, Tappa Toscana della Carovana dei Mutualismi. Quali sono state le pratiche di mutuo soccorso che hanno reso possibile la tenuta di una vertenza come quella dell’ex GKN? Com’è possibile raccordare il mutualismo politico-conflittuale con le altre pratiche di mutuo soccorso diffuse sul territorio toscano? Quali sono gli strumenti di mutuo soccorso di cui una rete nazionale dei mutualismi dovrebbe dotarsi per sostenere più e meglio le lotte in atto dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche sul fronte ambientale? Introduce APS Soms Insorgiamo

16:00, Merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori!

16:30 – 18:30, Legumi e fantasia – Spazio infanzia a cura dell’Associazione Madreterra (1-3 anni) (lab) area bimbi

16:30 – 18:30, Il Fumettificio del Bliff! – Laboratorio con i fumettisti del BLIFF! per creare e disegnare una piccola storia a fumetti (8-12 anni) (lab)

16:30 – 18:30, Stella Rossa On Air – Laboratorio radio per raccontare la festa dell’Arci (11-14 anni) a cura di Novaradio (lab)

17:00 – 18:30, Alla scoperta degli Scacchi – Laboratorio di scacchi per bambini e ragazzi a cura dell’ASD Firenze 64 e DLF Firenze Scacchi (7-18 anni)

17.00 , “Mutanti, supereroi e altre creature”. Con Stefano Zattera (fumettista e illustratore) e Andrea Mozzato (Officina Infernale) (talk bliffest)

18.30, “Militanza illustrata. Attivismo e politica tra fumetto, manifesti e arti grafiche”. Con Elena Mistrello (autrice di Tracciato Palestina), Marco Petrucci (Testi Manifesti) e Giulia Pavani (Morsi Editore). Modera: Davide Morena (Bliff!) (talk)

Dalle 19.30, In cucina la Casa del Popolo Impruneta (a casa del popolo)

Concerto in collaborazione con La Chute

22.00, Bernard Butler (live)

23.30 – 00.30, Ex Nova Radio Club, dj set a cura di Novaradio