Tennis, Musetti fa la storia: è in finale a Honk Kong e ora è il numero 5 al mondo

Insiema a Sinner, numero due al mondo, due italiani sono nella top five del tennis mondiale: non accadeva dal 1973

/ Redazione
lorenzo-musetti - © ATP Tour/X

Lorenzo Musetti conquista la finale del torneo di Hong Kong, diventando così il numero 5 al mondo. Il tennista carrarino ha battuto in rimonta Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4 in due ore e 45 minuti di gioco, un successo nell’Atp 250 che rappresenta un record per lui e per il tennis italiano.

Insiema a Sinner, numero due al mondo, due italiani sono nella top five del tennis mondiale: non accadeva dal 1973. Un traguardo storico per lui, ma anche per lo sport azzuro che sta vivendo un periodo più che florido. Musetti è il terzo italiano in top 5 dopo Adriano Panatta, entrato tra i primi 5 del mondo nel 1976, e Jannik Sinner, che ha raggiunto per la prima volta la vetta nel 2023. Il toscano, ex numero uno junior,  è entrato in Top 20 a gennaio 2023 e in top 10 a maggio del 2025. Finora il suo miglior ranking è stato il 6 dopo la semifinale al Roland Garros dello scorso anno.

Le parole di Musetti

“Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Ogni volta che io alzavo il livello, Rublev faceva lo stesso, ma fortunatamente alla fine ce l’ho fatta. Sono orgoglioso del livello che ho messo in campo”, commenta orgoglioso Musetti. “Guarderò la semifinale, ma proverò anche a riposarmi, sono contentissimo di giocare due finali”, ha aggiunto il toscano, che sarà impegnato anche nella finale di doppio, in coppia con Lorenzo Sonego, contro Rublev-Khachanov o Kirkov-Stevens.

A sfidare Musetti nel singolo sarà Alexander Bublik. Il tennista kazako, numero 11 al mondo,  ha superato in semifinale in tre set (3-6, 6-4, 6-2) l’americano Marcos Giron.

 

