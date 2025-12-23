Tornano PassTeatri e PassGiovani 2026: un solo abbonamento per vedere tutto il teatro fiorentino

Passteatri2026

Tornano anche per il 2026 PassTeatri e PassGiovani, gli abbonamenti ideati da Firenze dei Teatri per scoprire il meglio della scena teatrale del territorio a un prezzo accessibile.

Undici i teatri coinvolti, con 45 proposte complessive e la possibilità di scegliere 6 spettacoli in 6 sale diverse con un unico pass: 48 euro per PassTeatri e 30 euro per PassGiovani, riservato agli under 30.

L’iniziativa punta a stimolare la curiosità del pubblico e a favorire la mobilità culturale nell’area metropolitana, costruendo percorsi personali tra spazi, linguaggi e poetiche differenti.

Aderiscono all’iniziativa: Teatro Cantiere Florida, Teatro di Cestello, Teatro Lumière, Teatro Puccini, Teatro Reims, Teatro delle Spiagge e Teatro delle Arti di Lastra a Signa a Firenze, insieme a Teatro Comunale di Antella, Teatro Corsini di Barberino del Mugello, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e Teatro Manzoni di Calenzano.

Ogni teatro aderente ha selezionato tre titoli rappresentativi della propria stagione, dando vita a un cartellone trasversale che attraversa classici e drammaturgia contemporanea, monologhi d’autore, impegno civile e sperimentazione.

Dai grandi testi shakespeariani – Otello e Molto rumore per nulla – alle riletture dei classici come Moby Dick, fino ai lavori dedicati a figure iconiche come Andrea Pazienza o alle nuove voci della scena contemporanea, il programma parla a pubblici diversi e intercetta sensibilità differenti.

I pass sono cedibili, dotati di valore fiscale e validi esclusivamente per spettacoli in teatri differenti.

Oltre alle sale aderenti a Firenze dei Teatri, PassTeatri e PassGiovani consentono l’acquisto di biglietti anche per spettacoli selezionati di importanti realtà cittadine, ampliando ulteriormente l’offerta.

I carnet sono in vendita presso i teatri aderenti e nei punti vendita TicketOne. Un progetto che, anno dopo anno, continua a rafforzare la rete teatrale fiorentina e ad avvicinare nuovi spettatori alle arti della scena.

Gli spettacoli in calendario

Teatro delle Arti di Lastra a Signa

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. La storia di Andrea Pazienza – con Andrea Santonastaso, regia di Nicola Bonazzi (10 aprile, ore 21). Un monologo disegnato che ripercorre la vita e l’eredità artistica di Andrea Pazienza.

Teatro Cantiere Florida

Quattro quarti – progetto di Alessandro Averone da Samuel Beckett (31 marzo, ore 21). Quattro testi brevi che raccontano l’incedere fragile e accidentato dell’essere umano.

Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio

Otello di William Shakespeare – traduzione di Dacia Maraini, regia di Giorgio Pasotti (25 gennaio, ore 21). Una tragedia di forte attualità sul tema della violenza sulle donne.

Teatro di Cestello

Molto rumore per nulla di William Shakespeare – regia di Iacopo Biagioni (15, 16, 22, 23 maggio ore 20.45; 17 e 24 maggio ore 16.45). Una commedia brillante costruita su equivoci, intrighi e giochi di parole.

Teatro Corsini di Barberino del Mugello

Moby Dick. Di natura, balene, lotte e destini – adattamento e regia di Riccardo Rombi (21 marzo, ore 21; 22 marzo, ore 18). Una rilettura intensa del classico tra passioni, ossessioni e desiderio di riscatto.

Teatro Comunale di Antella

Tutti i miei stupidi ieri o della bugia – di e con Maria Caterina Frani (20 marzo, ore 21). Un lavoro sul rapporto personale con la memoria e la costruzione dei falsi ricordi.

Teatro Lumière di Barberino di Mugello

Punto e a capo (28 febbraio, ore 20.45; 1° marzo, ore 16.45). Una commedia ambientata nello scompartimento di un treno, dove identità e destini si intrecciano.

Teatro Manzoni di Calenzano

Sergio – di e con Francesca Sarteanesi (17 maggio, ore 21.15). Un monologo intimo e ironico, produzione Kronoteatro e Gli Scarti.

Teatro Puccini

Orgasmo – di e con Niccolò Fettarappa (10 aprile, ore 21). Uno sguardo sarcastico e lucido sulla crisi del desiderio nelle giovani generazioni.

Teatro Reims

Analisi illogica – testo e regia di Marco Predieri (13 e 14 marzo, ore 21; 15 marzo, ore 17). Un incontro surreale che mette in discussione certezze e identità.

Teatro delle Spiagge

Sid. Fin qui tutto bene – scritto e diretto da Girolamo Lucania (29 marzo, ore 16.30). Uno spettacolo firmato dal vincitore del Premio UBU 2023 come Miglior Attore Under 35 e del Premio INBOX 2023.

INFO

info@firenzedeiteatri.it

www.firenzedeiteatri.it