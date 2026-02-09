Il portale ufficiale della Toscana

Toscana ancora protagonista su Netflix: il circuito del Mugello nella serie Motorvalley

Dopo la coreana “Come si dice amore?” e il “Capo perfetto” con Luca Zingaretti, un’altra produzione girata in regione: dal 10 febbraio sarà disponibile sulla piattaforma Motorvalley con Luca Argentero e Giulia Michelini

/ Redazione
Luca Argentero - © Cr. Enrico Bellinghieri/Netflix 2026

La Toscana è un ambito set cinematografico di produzioni internazionali e locali e i protagonisti sono alcun dei volti più amati del cinema. Dopo la serie coreana “Come si dice amore?” e il “Capo perfetto” con Luca Zingaretti, un’altra produzione Netflix porterà le bellezze della regione sullo schermo di milioni di persone: dal 10 febbraio 2026 sarà disponibile sulla piattaforma Motorvalley, miniserie con protagonisti Luca Argentero Giulia Michelini. Prodotta e diretta da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Leonardo Mendolicchio ed è un tuffo nel mondo adrenalitico delle corse automobilistiche in Italia. Alcune scene sono state infatti girate al circuito del Mugello in Toscana, nel comune di Scarperia e San Piero. Le riprese, ambientate anche a Imola, in Emilia, sono state effettuate nel 2024.

MotorValley è una storia che si intreccia con il Campionato Italiano Gran Turismo. I protagonisti sono Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza): tre persone che hanno perso quasi tutto nella loro vita, ma che in comune hanno la passione per i motori potenti.  Elena, giovane rampolla della Dionisi, proprietaria di una famosa scuderia, deve riconquistare un ruolo nell’impresa di famiglia, ora nelle mani del fratello. Assolda così Blu, giovane con un’attrazione fatale per la velocità, e Arturo, un famoso pilota ormai decaduto, per allenarla.

La serie è un drama sportivo arricchito dal racconto di un territorio in cui Ferrari, Lamborghini, Ducati e tutto l’indotto hanno trasformato la passione per i motori in brand globale.

Già disponibile sul Netflix  la serie tv coreana Come si dice amore? . Le puntate sono state girate anche in Toscana, a  Firenze, alla libreria Giunti Odeon, a Siena, tra piazza del Campo e teatro dei Rozzi, e a Montalcino.

In arrivo anche la fiction Il capo perfetto, con Luca Zingaretti per la regia di due toscani doc, Roan Johnson e il grossetano Niccolò Falsetti. Ambientata principalmente in Emilia-Romagna, la produzione ha scelto di girare alcune scena anche a Cortona, nel febbraio 2025.

La serie è ispirata  all’acclamata commedia spagnola “El Buen Patrón” di Fernando León de Aranoa e racconta la storia di Giulio Zagni, un imprenditore modello della Motor Valley, amato da tutti, finché la suia vita non viene stravolra da eventi imprevisti.

