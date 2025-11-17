Il portale ufficiale della Toscana

Toscana delle Donne, si inaugura “In marcia per la libertà” con la mostra dell’Archivio Storico Foto Locchi

In programma per martedì 18 novembre la visita guidata al Fondo Oriana Fallaci tra Palazzo Cerretani e Palazzo Panciatichi

/ Redazione
Tra gli eventi la visita guidata al Fondo Oriana Fallaci

Proseguono gli appuntamenti con la Toscana delle Donne. Martedì 18 novembre si parte alle ore 12.30 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo,10)  con l’inaugurazione della mostra fotograficaIn marcia per la Libertà” a cura dell’Archivio Storico Foto Locchi, una esposizione di 19 opere fotografiche scelte dal ricchissimo archivio fiorentino, nel periodo 1943-1949, che ritraggono il cammino compiuto verso la conquista del diritto di voto da parte delle donne.

Alle ore 15, sempre in Sala Pegaso, si terrà la tavola rotonda “La Toscana delle Donne tra imprenditorialità, managerialità ed autonomia finanziaria”. In collaborazione con Kilpatrick Executive.

Sempre dalle ore 15 , si svolgerà anche visita guidata al Fondo Oriana Fallaci tra Palazzo Cerretani (piazza Unità) e Palazzo Panciatichi (via Cavour 2). La visita è a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e il ritrovo è fissato alle ore 14.50 a Palazzo Cerretani.

