Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Toscana diffusa, dalla Regione in arrivo una legge speciale per l’Arcipelago toscano

La proposta punta a garantire risorse dedicate, servizi più efficienti e nuove politiche di sviluppo, equiparando le opportunità dell’arcipelago a quelle delle città d’arte, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa

/ Redazione
Isola d’Elba

Una legge speciale per  l’Arcipelago Toscano: è l’annuncio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la sua visita all’Elba, con l’obiettivo di riconoscere e sostenere le esigenze specifiche dei territori insulari.

La proposta punta a garantire risorse dedicate, servizi più efficienti e nuove politiche di sviluppo, equiparando le opportunità dell’arcipelago a quelle delle città d’arte, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa.

“Abbiamo intenzione di arrivare ad una legge speciale che possa offrire risorse e garantire servizi all’Isola d’Elba e al contesto dell’arcipelago, affinché possano crescere in base alle loro esigenze e specificità al pari delle nostre città d’arte, aree industriali e territori della Toscana diffusa”, ha detto il presidente Giani.

Tra gli obiettivi prioritari della misura, il rafforzamento dei servizi per i residenti, la creazione di condizioni favorevoli al contrasto dello spopolamento insulare e il consolidamento dell’attrattività turistica e culturale del territorio in una chiave di sostenibilità.

“Una legge che contribuirà a rendere sempre più attrattiva la nostra Regione – ha proseguito Giani –, ma soprattutto ad offrire servizi e benessere ai cittadini e a contrastare lo spopolamento. Un passo decisivo verso il riconoscimento formale delle specificità insulari e l’avvio di un percorso per un quadro normativo destinato a sostenere concretamente la comunità elbana e l’intero sistema arcipelago. La Toscana è orgogliosa del proprio arcipelago e vogliamo dimostrarlo coi fatti”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Maltempo del 20 e 21 agosto, la Regione Toscana dichiara lo stato di emergenza

Gli eventi metereologici dello scorso agosto hanno interessato diversi territori della Toscana, colpendo aree delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e della Città Metropolitana di Firenze

Attualità / Redazione

Elio, Bambole di Pezza, Virginia Benzi e Sofia Viscardi al Next Generation Fest

Il 10 ottobre al teatro del Maggio Musicale Fiorentino un ricchissimo programma con big della cultura e dello spettacolo, tra cui: Manuel Agnelli, Eddie Brock, Antonella Arpa, The Journalai e molti altri. L'evento è a ingresso libero su prenotazione

Attualità / Redazione

Pinocchio vola a New York per festeggiare i 200 anni dalla nascita di Collodi

Dall'8 al 10 settembre al via una rassegna che attraverserà cinema, animazione, illustrazione e ricerca accademica con al centro il leggendario burattino creato dallo scrittore, umorista e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini

Attualità

Treni, un progressivo ritorno alla normalità per la Borgo-Pontassieve e le Faentina

Attualità

Stazione di Orbetello, sopralluogo per il rilancio della linea tirrenica

Attualità

Camaiore Estate, il sindaco Pierucci: "Il 6 agosto premio speciale per Carlo Conti"

Attualità

7,5 milioni dalla Regione Toscana per la tutela della costa di Marina di Pisa

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

YouTopic Fest 2026, a Rondine oltre 4mila giovani in marcia per la pace

Storie / Redazione

Scuola cani guida di Scandicci: nati 11 cuccioli, scatta la ricerca di famiglie affidatarie

Attualità / Redazione

Viaggi missionari, la Toscana sostiene 62 giovani in partenza per Africa, Asia, America Latina ed Europa

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.