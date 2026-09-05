Toscana diffusa, dalla Regione in arrivo una legge speciale per l’Arcipelago toscano

Isola d’Elba

Una legge speciale per l’Arcipelago Toscano: è l’annuncio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la sua visita all’Elba, con l’obiettivo di riconoscere e sostenere le esigenze specifiche dei territori insulari.

La proposta punta a garantire risorse dedicate, servizi più efficienti e nuove politiche di sviluppo, equiparando le opportunità dell’arcipelago a quelle delle città d’arte, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa.

“Abbiamo intenzione di arrivare ad una legge speciale che possa offrire risorse e garantire servizi all’Isola d’Elba e al contesto dell’arcipelago, affinché possano crescere in base alle loro esigenze e specificità al pari delle nostre città d’arte, aree industriali e territori della Toscana diffusa”, ha detto il presidente Giani.

Tra gli obiettivi prioritari della misura, il rafforzamento dei servizi per i residenti, la creazione di condizioni favorevoli al contrasto dello spopolamento insulare e il consolidamento dell’attrattività turistica e culturale del territorio in una chiave di sostenibilità.

“Una legge che contribuirà a rendere sempre più attrattiva la nostra Regione – ha proseguito Giani –, ma soprattutto ad offrire servizi e benessere ai cittadini e a contrastare lo spopolamento. Un passo decisivo verso il riconoscimento formale delle specificità insulari e l’avvio di un percorso per un quadro normativo destinato a sostenere concretamente la comunità elbana e l’intero sistema arcipelago. La Toscana è orgogliosa del proprio arcipelago e vogliamo dimostrarlo coi fatti”.