Toscana Promozione Turistica, in Lunigiana e riviera Apuana l’edizione 2026 di Buy Tuscany

Lunigiana

Dal 28 settembre al 3 ottobre la riviera Apuana e la Lunigiana ospiteranno l’edizione 2026 di Buy Tuscany, l’evento che Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con le due comunità di ambito, organizza da diciotto anni per mettere in contatto l’offerta regionale turistica con la domanda internazionale.

150 i buyer provenienti da 35 Paesi europei ed extraeuropei, con una marcata rappresentanza di mercati ad alta capacità di spesa come Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Corea, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Polonia e Paesi Scandinavi. Ad attenderli 105 operatori toscani selezionati in rappresentanza di strutture ricettive, tour operator, consorzi ed erogatori di esperienze alimentate dai valori di sostenibilità, qualità e diversificazione dell’offerta. I professionisti esteri copriranno i segmenti più dinamici dell’industria del viaggio, dai travel consultant ai wedding planner dedicati alla destinazione Italia, fino agli organizzatori di eventi MICE e agli operatori del settore Luxury. A

“Buy Tuscany – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani durante la presentazione – rappresenta ormai un punto di riferimento per la promozione turistica del territorio toscano. Ancora una volta puntiamo sulla Toscana diffusa, privilegiando borghi, ambienti naturali e realtà che rappresentano la risposta all’overtourism, luoghi dove non vanno imposti numeri chiusi o limitazioni di flussi. Il territorio che ospita la diciottesima edizione ne è l’esempio più chiaro: tra la Versilia e la provincia di Massa Carrara esiste una sorta di continuità tra la bellezza del mare ed i suggestivi scenari offerti dalle Alpi Apuane o dai castelli della Lunigiana. Per i tanti buyer provenienti da tutto il mondo l’opportunità di entrare in contatto con un territorio di una ricchezza unica e sul quale vogliamo investire nei prossimi anni”.

“La collaborazione tra Riviera Apuana e Lunigiana dimostra quanto il lavoro tra territori possa rafforzare la promozione e costruire una proposta più riconoscibile e competitiva – ha agginto l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras – L’obiettivo è valorizzare la ricchezza delle nostre destinazioni, distribuire meglio i flussi turistici e generare nuove opportunità per le imprese, nel segno della qualità, dell’autenticità e della sostenibilità”.

buy Tuscany

Il programma

Per il commissario straordinario di Toscana Promozione Turistica, Giacomo Bugliani “è fondamentale raccontare la Riviera Apuana come prodotto turistico competitivo e, al tempo stesso, accendere i riflettori sul valore unico dei paesi dell’interno e dei borghi montani di Massa e Carrara e della Lunigiana. Oltre alle tradizionali città d’arte, c’è una Toscana diffusa fatta di cammini, natura e comunità locali che merita di essere posizionata da protagonista nei circuiti globali del viaggio consapevole”.

Il calendario prevede per lunedì 28 settembre, al Teatro degli Animosi a Carrara, la presentazione ufficiale delle destinazioni, la visita del centro cittadino, il tour delle storiche cave di marmo e la cena di benvenuto agli Studi d’Arte Carrara – Cave Michelangelo. Il giorno successivo, martedì 29, sarà interamente dedicato ai Local Trips esperienziali: i buyer potranno cimentarsi in tour in e-bike lungo la Ciclovia dei Castelli, itinerari sulla Via Francigena, escursioni nelle Alpi Apuane e agli Stretti di Giaredo, fino a masterclass di cucina locale e degustazioni nei Colli del Candia. I local trip si concluderanno con una cena di networking tra buyer, operatori toscani e istituzioni alla tenuta Lago del sole a Massa.

Mercoledì 30 settembre sarà la volta dell’appuntamento chiave di Buy Tuscany, con gli incontri b2b che si terranno al Mercato Coperto di Massa, articolati secondo un’agenda di incontri individuali di 15 minuti che garantirà a ciascun seller oltre 30 appuntamenti d’affari nell’arco della giornata. A conclusione delle contrattazioni, dall’1 al 3 ottobre, la promozione si estenderà a tutta la regione attraverso 11 Post Tour tematici riservati ai buyer tra Pistoia, Terre di Siena, Valdarno-Arezzo, Valdelsa Valdicecina, Versilia, Isola d’Elba, Valdichiana Aretina e Senese, Prato, Maremma Toscana-Sud e Valdinievole.