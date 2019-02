YANDEX, FIRENZE AMATA DAI RUSSI: CRESCE L'INTERESSE ONLINE

La conferma arriva dai dati del motore di ricerca più utilizzato in Russia. Secondo l'esperto di mercato Giulio Gargiullo per stimolare i viaggiatori russi occorre sviluppare percorsi ad hoc nella provincia, con masterclass e visite esclusive di musei o luoghi ancora poco noti

I russi amano Firenze e la Toscana. A confermarlo sono le ricerche in rete sul principale motore di ricerca utilizzato in Russia, Yandex: secondo un’indagine dall’esperto del mercato russo Giulio Gargiullo infatti 'i dati passano da 160.971 ricerche online effettuate a novembre 2017, a 235.168 a novembre 2018', con un aumento dunque del 47%.

Gargiulo ricorda che questi dati mostrano un ritorno gradito dei turisti russi in Italia, con un interesse particolare verso la città dei Medici. I principali momenti di maggior afflusso del turismo dalla Russia in Italia è attorno al 25 di dicembre fino alla seconda settimana di gennaio, dopo il natale ortodosso. Il secondo momento di maggiore frequentazione dei russi in Italia è il periodo estivo.

Secondo l'esperto i turisti dalla Russia sono tornati a riaffacciarsi in Italia dopo la ripresa e la stabilizzazione del rublo avvenuta a fine 2016. Una notizia positiva visto che i viaggiatori russi sono fra i top spender nel Belpase con uno scontrino medio fra gli 800 e i 1000 euro, con picchi anche maggiori durante i principali eventi fieristici nel paese.

'Il 47% dei russi - ricorda ancora Gargiullo - alloggia in Italia in hotel a 4 o 5 stelle (dati ENIT). Firenze risulta una città accogliente, comoda per il passeggio per lo shopping e per il tempo libero, oltre ovviamente la ricchezza della provincia. I turisti russi amano addentrarsi nelle province italiane, scoprendo la vera identità dei territori. A questo proposito - consiglia l'esperto - è importante sviluppare dei percorsi ad hoc e tematici, con masteclass, visite esclusive di musei o località poco note. I russi negli ultimi anni hanno mostrato molto interesse anche per il turismo termale, percorsi gourmet e del vino,l’artigianato locale e le zone lacustri".





18/02/2019