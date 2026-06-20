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Un francobollo dedicato a Montecristo nella serie sulle piccole isole

La perla del Mediterraneo celebrata insieme a Ventotene, Licosa, Tremiti, Lampedusa, Caprera e Murano. Nella vignetta viene raffigurata attraverso l’Abbazia di San Mamiliano, la splendida spiaggia di Cala Maestra e le capre selvatiche

/ Redazione
Montecristo

L’isola di Montecristo viene celebrata in un francobollo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette sette affrancature appartenenti alla serie tematica Patrimonio naturale e paesaggistico – Serie turistica dedicata alle isole minoriMontecristo, Ventotene, Licosa, Isole Tremiti, Isola di Lampedusa, Caprera, Murano.

Tutte le vignette hanno la stessa impostazione grafica: una cornice arricchita sul lato destro da un nastro tricolore.

Ogni francobollo della serie è “un monumento dedicato a un pezzo d’Italia” che “rappresenta la bellezza” del territorio, ha affermato Fausta Bergamotto, sottosegretaria del Mimit con delega alla filatelia. Secondo Matteo Arcenni, presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, “Montecristo è uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo, un’isola che incarna pienamente il significato della conservazione della natura. Vederla oggi rappresentata in un francobollo significa affidare a un piccolo simbolo un grande messaggio: la bellezza va protetta e la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa”.

L’Isola di Montecristo – © Roberto Ridi per il PNAT

L’immagine dell’isola

Montecristo, appartenente al comune di Portoferraio, è Riserva Naturale Biogenetica presidiata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e inserita nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano e nella Riserva della Biosfera nesco Isole di Toscana.

Nel francobollo è raffigurata attraverso l’Abbazia di San Mamiliano. Sullo sfondo appare uno scorcio della splendida spiaggia di Cala Maestra, con acque cristalline che sfumano dal turchese al blu profondo. L’ambientazione è ulteriormente definita dalla tipica macchia mediterranea dell’isola e dalla presenza della capra selvatica di Montecristo.

ISOLA DI MONTECRISTO – CALA MAESTRA Isola di Montecristo

 

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