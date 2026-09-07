A Empoli il nuovo teatro “Il Ferruccio”, Giani: “Un salto di qualità per la città”

cantiere teatro empoli

Dopo quasi un secolo, Empoli avrà un nuovo teatro. Si chiamerà “Il Ferruccio” e sorgerà su un’ala demolita del vicino Palazzo delle Esposizioni. Il progetto prevede anche la riqualificazione degli spazi esterni, con la realizzazione di una piazza alberata e il ripristino del parcheggio.

Il cantiere in piazza Guido Guerra è stato visitato nella mattinata del 7 settembre dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco della città e vice sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Alessio Mantellassi, alla consigliera regionale Brenda Barnini e all’architetto e progettista dell’opera Marco Casamonti.

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“A Empoli – ha detto Giani – la nascita del nuovo teatro costituisce un salto di qualità. Abbiamo iniziato l’iter progettuale con Brenda Barnini, allora sindaca, ma assieme a Mantellassi abbiamo impostato il lavoro di supporto economico e finanziario da parte della Regione per realizzare un’opera che resterà nella storia di Empoli e della Toscana. L’architetto Casamonti, uno dei professionisti più autorevoli, ha tirato fuori tutta la sua creatività per poter dare non solo funzionalità all’opera ma anche la bellezza e il profilo adatti a esprimere l’identità e la cultura toscana”.

L’intervento è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale Complementare all’Interno dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Firenze, con 9 milioni di finanziamenti statali che sono stati destinati direttamente al Comune di Empoli. La Regione ha finanziato con 1,8 milioni di euro ( 200mila euro il cofinanziamento del Comune) la realizzazione della piazza davanti al teatro.

Il Ferruccio riempie un vuoto lungo 82 anni: un teatro civico moderno, con una struttura dalla forma ispirata al navicello, il mezzo che trasportava persone e merci da una sponda dell’Arno all’altra.

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“A Empoli – spiega l’architetto Casamonti – ci auguriamo che questo nuovo teatro possa restituire a Corso Ridolfi il giusto terminale andando a creare, insieme alla Fiera, un nuovo polo culturale per la città. La vicinanza all’Arno e al ponte rende quest’area strategica: da qui potrà svilupparsi il waterfront e, in prospettiva, l’intervento potrà dialogare anche con il nuovo stadio. È un progetto significativo non soltanto per il valore dell’edificio, ma per la capacità di riqualificare un’intera zona della città, mettendo in relazione spazi e funzioni e contribuendo a costruire una nuova centralità urbana”.

“Sono molto emozionato – ha affermato il sindaco Alessio Mantellassi – per questo momento simbolico che rinnova l’impegno della nostra amministrazione e della Regione Toscana verso questo progetto di grande valore per la città”.