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A Empoli il nuovo teatro “Il Ferruccio”, Giani: “Un salto di qualità per la città”

La struttura in piazza Guido Guerra avrà una forma ispirata al navicello, il mezzo che trasportava persone e merci da una sponda dell’Arno all’altra

/ Redazione
cantiere teatro empoli

Dopo quasi un secolo, Empoli avrà un nuovo teatro. Si chiamerà “Il Ferruccio” e sorgerà su un’ala demolita del vicino Palazzo delle Esposizioni. Il progetto prevede anche la riqualificazione degli spazi esterni, con la realizzazione di una piazza alberata e il ripristino del parcheggio.

Il cantiere in piazza Guido Guerra è stato visitato nella mattinata del 7 settembre dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco della città e vice sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Alessio Mantellassi, alla consigliera regionale Brenda Barnini e all’architetto e progettista dell’opera Marco Casamonti.

giani barnini casamonti mantellassi1

“A Empoli – ha detto Giani  – la nascita del nuovo teatro costituisce un salto di qualità. Abbiamo iniziato l’iter progettuale con Brenda Barnini, allora sindaca, ma assieme a Mantellassi abbiamo impostato il lavoro di supporto economico e finanziario da parte della Regione per realizzare un’opera che resterà nella storia di Empoli e della Toscana. L’architetto Casamonti, uno dei professionisti più autorevoli, ha tirato fuori tutta la sua creatività per poter dare non solo funzionalità all’opera ma anche la bellezza e il profilo adatti a esprimere l’identità e la cultura toscana”.

L’intervento è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale Complementare all’Interno dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Firenze, con 9 milioni di finanziamenti statali che sono stati destinati direttamente al Comune di Empoli. La Regione ha finanziato con 1,8 milioni di euro ( 200mila euro il cofinanziamento del Comune) la realizzazione della piazza davanti al teatro.

Il Ferruccio riempie un vuoto lungo 82 anni: un teatro civico moderno, con una struttura dalla forma ispirata al navicello, il mezzo che trasportava persone e merci da una sponda dell’Arno all’altra.

cantiere teatro settembre 2026_1

“A Empoli – spiega l’architetto Casamonti – ci auguriamo che questo nuovo teatro possa restituire a Corso Ridolfi il giusto terminale andando a creare, insieme alla Fiera, un nuovo polo culturale per la città. La vicinanza all’Arno e al ponte rende quest’area strategica: da qui potrà svilupparsi il waterfront e, in prospettiva, l’intervento potrà dialogare anche con il nuovo stadio. È un progetto significativo non soltanto per il valore dell’edificio, ma per la capacità di riqualificare un’intera zona della città, mettendo in relazione spazi e funzioni e contribuendo a costruire una nuova centralità urbana”.

“Sono molto emozionato – ha affermato il sindaco Alessio Mantellassi – per questo momento simbolico che rinnova l’impegno della nostra amministrazione e della Regione Toscana verso questo progetto di grande valore per la città”.

Il Comune di Empoli ha aperto un conto esclusivamente dedicato alla raccolta fondi Adotta una Poltrona per la realizzazione del Teatro Civico legata all’ArtBonus per cittadini e imprese, che garantisce un credito d’imposta pari al 65% di quanto donato. Per le imprese, la Regione Toscana integra il credito di imposta IRPEF con una detrazione IRAP del 20%, arrivando a rendere detraibile fino all’85% dell’importo donato.

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