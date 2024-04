A “Naturalmente pianoforte” Paolo Jannacci, Frida Bollani Magoni e Finardi

Foto Frida2 Ph. Petra Magoni

Paolo Jannacci, Frida Bollani Magoni e Eugenio Finardi saranno i protagonisti del festival Naturalmente pianoforte.

“Ogni anno, quando si avvicina l’appuntamento di luglio, pensiamo a cosa fare per migliorare ancora questo nostro bellissimo festival, per rendere ancora più attrattiva l’idea di venire a visitare il Casentino con la musica di Naturalmente Pianoforte – afferma Enzo Gentile, Direttore artistico del festival – Per questa edizione abbiamo puntato a una serie di concerti che per linguaggi, stimoli, proposta artistica promettono di incuriosire e, speriamo, di soddisfare il pubblico che vorrà trascorrere qualche giorno con noi. Come sempre, proprio per variare al massimo la tavolozza dei colori, e dei sapori, il nostro menù punterà a nomi che non avevano mai fatto parte delle precedenti edizioni: preferiamo che tutte le nostre scelte aggiungano il gusto della sorpresa e della scoperta, per aprirci a tutti i generi che attraverso il pianoforte sappiano parlare al pubblico”.

Naturalmente pianoforte prende il via il 17 luglio a Bibbiena (Arezzo), in piazza Tarlati, con l’incontro tra Paolo Jannacci e Frida Bollani Magoni che nasce dalla volontà di mettere in comune la loro poesia. Due generazioni a confronto, l’esperienza e la gioventù, la canzone e le composizioni strumentali nel dialogo tra due pianoforti.

Eugenio Finardi sarà invece, sabato 20 luglio, in piazza Landino, a Pratovecchio (Arezzo) per presentare Euphonia Suite il nuovo progetto musicale con il quale ha voluto rileggere la sua storia e il repertorio di altri grandi colleghi, insieme a ai musicisti Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax: una soluzione raffinata di arrangiamenti capaci di aggiungere profondità e una luce diversa a titoli che appartengono di diritto alla colonna sonora della musica italiana.

A luglio 2024 si potrà assistere a decine di appuntamenti nei luoghi più incantevoli del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, la maggior parte ad ingresso libero.

Saranno protagoniste la musica, la letteratura, la fotografia, i fumetti, la danza e l’arte contemporanea con una residenza artistica, curata dalla critica d’arte Chiara Cardini, dal titolo ‘Tracce nel vento’ con la partecipazione, tra gli altri, di Arianna Vairo, Nicola Villa, Alessandra Chiappini e Cristian Boffelli.

Non mancherà il trekking: sono infatti aperte le iscrizioni a Naturalmente Carovana, un cammino vero e proprio che, dal 16 al 21 luglio, permetterà di vivere il festival attraversando alcuni tra i borghi più belli del Casentino.