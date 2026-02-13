UniPi, ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società”

Aldo Cazzullo mentre riceve la laurea ad honorem - © Università di Pisa

L’Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo “che con la propria attività giornalistica e letteraria, di intervista dei protagonisti delle principali vicende politiche e sociali, di commento, di riflessione critica e divulgativa, ha saputo coniugare efficacemente quelle differenti dimensioni, stimolando l’interesse su personaggi e momenti cruciali della storia e del presente, e portando così un contributo conoscitivo in grado di raggiungere un ampio strato della società civile”. Così riporta il libretto della cerimonia con le motivazioni che sono valse a Cazzullo la laurea honoris causa.

La cerimonia è stata aperta questa mattina, 13 febbraio, dal saluto del Rettore Riccardo Zucchi: “Dobbiamo ringraziare chi, come Aldo Cazzullo, ci apre nuove prospettive – ha detto Zucchi –. La laurea honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” rende merito alla capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l’intervista come strumento di rivelazione e di calare temi di grande impatto storico, culturale e religioso in un linguaggio capace di raggiungere ampi strati della società civile, aprendosi anche alle modalità espressive del teatro.”

E’ toccato al professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e direttore del CIDIC – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, ha letto la motivazione del conferimento. La laudatio è stata tenuta dal professor Andrea Borghini, ordinario di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze politiche.

Il conferimento della laurea honoris causa riconosce tanto il valore della sua riflessione storico-politico-istituzionale quanto il solido e continuativo legame sviluppato con l’Università di Pisa, nell’ambito di iniziative culturali, divulgative e di terza missione.

Dopo il conferimento ufficiale della laurea magistrale honoris causa, Aldo Cazzullo ha tenuto la sua lectio magistralis, incentrata su un ampio e appassionato percorso di riflessione storico-culturale, che ha intrecciato il mondo antico e il presente, la storia d’Italia e dell’Europa, il ruolo della narrazione, della conoscenza e della responsabilità civile. Un intervento che ha confermato la cifra distintiva del suo lavoro: la capacità di rendere accessibili temi complessi, restituendo loro profondità storica e valore per la comprensione della contemporaneità.

Il conferimento della laurea magistrale honoris causa ad Aldo Cazzullo si inserisce inoltre in coincidenza con la sua partecipazione alla rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Università di Pisa attraverso il CIDIC e l’Ufficio del Rettore, nell’ambito della quale giovedì 12 febbraio 2026 si è svolto al Pala Todisco di San Giuliano Terme, la prima nazionale dello spettacolo teatrale “FRANCESCO”.