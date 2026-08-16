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Maltempo in Toscana, arrivano piogge e temporali: allerta gialla per lunedì 17 agosto

L’arrivo di una perturbazione atlantica porta rovesci intensi: la Protezione Civile ha emesso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore

/ Redazione
Pioggia - © nichiiro su Unsplash

Un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico in transito sulla Toscana porterà piogge e temporali. Per la giornata di oggi, domenica 16 agosto, possibilità di rovesci o locali temporali nelle zone interne, in particolare sui rilievi.

Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di domani, lunedì 17, possibilità di temporali, anche forti, sulle province settentrionali e, nel pomeriggio, temporali più sparsi e più probabili sulle zone interne centro-meridionali.

Per le zone descritte e in considerazione degli scenari di criticità previsti, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 5 alle ore 18 di domani, lunedì 17 agosto.

Allerta gialla per lunedì 17 agosto

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Come funziona il sistema di allertamento meteo

Pianificato per informare tempestivamente la popolazione e attivare la macchina dei soccorsi, il sistema copre una vasta gamma di rischi meteo, che vanno dalle inondazioni causate dai fiumi principali alle frane, passando per temporali forti, vento, mareggiate, neve e ghiaccio. L’obiettivo è segnalare in anticipo eventi potenzialmente pericolosi, consentendo sia alle strutture operative di verificare la propria capacità di intervento, sia alle istituzioni e ai cittadini di mettere in atto misure preventive.

Le previsioni vengono elaborate con un anticipo di circa 12-24 ore. Per bilanciare la tempestività del messaggio ed evitare un numero eccessivo di falsi allarmi, la comunicazione si basa su una scala a quattro colori condivisa a livello nazionale ed europeo. Si parte dal verde, che indica l’assenza di criticità, per passare al giallo in presenza di eventi localmente intensi o a impatto ordinario. L’arancione segnala invece fenomeni diffusi e di forte intensità con pericoli per persone e cose, fino ad arrivare al rosso per le situazioni di massima gravità e impatto esteso.

Richiedere soccorso

Un principio molto importante per garantire il corretto funzionamento delle strutture operative che garantiscono il soccorso ai cittadini è quello di non utilizzare mai i numeri di emergenza per richiedere informazioni. I numeri di soccorso devono essere utlizzati solo in caso di emergenza per richiedere un intervento diretto.

Soccorso Tecnico – Vigili del Fuoco: 115
Soccorso Sanitario: 118
Soccorso in Mare: 1530
Segnalazioni incendi Boschivi: 800-425425 e 1515

Richiedere informazioni

Al Comune tramite numero URP o Protezione Civile o Polizia Municipale
Ai gestori di servizi:
Autostrade: 800 042121
ANAS: 841-148
Ferrovie: 800 892021

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