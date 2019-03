Dal 5 al 10 marzo ingressi gratuiti per la 'Settimana dei musei'

Dagli Uffizi alla galleria dell'Accademia scopri tutti i musei in cui è possibile entrare gratis

È partita in tutta Italia la Settimana dei musei, per sei giorni consecutivi, fino al 10 marzo, tutti i musei e i siti statali saranno aperti a tutti, gratuitamente. È la novità introdotta dal ministro del Mibac Alberto Bonisoli come punto di forza della campagna #iovadoalmuseo.

Questi i musei aperti gratuitamente a Firenze:

Uffizi, Galleria dell'Accademia, Galleria Palatina, Galleria d'Arte Moderna, Museo della Moda e del Costume e Museo del Tesoro dei Granduchi, Giardino di Boboli, Giardino Bardini e Museo delle Porcellane, Museo Nazionale del Bargello, Cappelle Medicee, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Museo di San Marco, Opificio delle Pietre Dure, Cenacolo di Sant'Apollonia, Cenacolo di Andrea del Sarto, Cenacolo di Ognissanti, Sala del Perugino (Crocefissione), Chiostro dello Scalzo, Museo Casa Martelli, Giardino della Villa Medicea di Castello, Villa Medicea la Petraia, Villa Corsini a Castello, Villa Medicea di Cerreto Guidi.



In questa settimana i suddetti musei non sono prenotabili. Gli orari di apertura potrebbero variare rispetto all'orario ordinario.

06/03/2019