A Poggio a Caiano torna Assedio alla Villa: un tuffo nel Rinascimento

Un viaggio lungo tre giorni indietro nel tempo per rivivere le atmosfere, i colori e i sapori del Rinascimento. Il 16, 17 e 18 settembre torna a Poggio a Caiano l’Assedio alla Villa, la festa rinascimentale che riporta il centro storico del paese e la sua villa medicea, patrimonio dell’Unesco, ai tempi del matrimonio tra Giovanna D’Austria e Francesco I dei Medici, celebrato nel 1565 proprio nella sontuosa dimora voluta da Lorenzo il Magnifico. La manifestazione – organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano e patrocinata anche dalla Regione -torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19 e festeggia così la sua 37ª edizione.

Rievocazioni storiche e vino dal Mascherone

Spettacoli, musica, eventi e rievocazioni animeranno le vie di Poggio a Caiano per tutto il fine settimana della manifestazione: a ravvivare la festa ci saranno giullari, sbandieratori, musici, falconieri, danze, spettacoli di fuoco, parate e tante altre esibizioni. Sarà possibile inoltre gustare i piatti della tradizione agli stand allestiti sotto forma di taverne e osterie dalle associazioni di volontariato del territorio, parte attiva e fondamentale della manifestazione. Presenti anche i banchi degli antichi mestieri e quelli del mercatino dell’artigianato. Tornano inoltre le visite guidate in villa, con l’accompagnamento musicale della scuola di musica L’Ottava Nota (è necessaria la prenotazione: info@prolocopoggioacaiano.it).

Assedio alla Villa prende il via venerdì 16 settembre alle 20.20 con l’arrivo della carrozza della principessa Giovanna D’Austria, accolta da Francesco I insieme al corteo storico. I due sposi apriranno poi la fontana del Mascherone, dalla quale per i tre giorni della festa, come da tradizione, sgorgherà vino, offerto ai presenti. Si prosegue poi sabato 17 settembre, dalle 15.30 alle 2 di notte, mentre il terzo ed ultimo appuntamento è per domenica 18 settembre, dalle 15 alle 24. A chiudere la manifestazione, come di consueto, sarà lo spettacolo pirotecnico, in programma per le 23.30.

Giochi rinascimentali protagonisti del Palio dei rioni

All’Assedio alla Villa ci sarà spazio anche per l’approfondimento, con il convegno “Donne del Rinascimento e futuro dell’Europa”, promosso nell’ambito del progetto/rete “Le vie dei Medici – Museo Diffuso En Plein Air” in occasione del quinto centenario della nascita di Eleonora di Toledo e Margarita d’Austria, in programma sabato 17 settembre, alle 15.45, alle Scuderie Medicee. Tra i relatori, studiosi di livello internazionale, tra cui lo storico dell’arte Bruce Edelstein. Sempre alle Scuderie Medicee, si potranno inoltre scoprire “Le 100 fontane di Firenze e dei dintorni” grazie all’omonima mostra fotografica promossa dal Comune di Poggio a Caiano e a cura di Florence Art Edizioni. L’esposizione, che prende spunto dalla fontana più emblematica di Poggio a Caiano, quella del Mascherone, sarà inaugurata giovedì 15 settembre e sarà visitabile con apertura straordinaria durante i giorni dell’Assedio alla Villa.

Ma i veri protagonisti della 37ª edizione dell’Assedio alla Villa saranno gli abitanti di Poggio a Caiano stessi, che si contenderanno il Palio dei rioni: per la prima volta nella storia della manifestazione, i cinque rioni di Poggio a Caiano – Bonistallo, Candeli, Centro Storico, Poggetto e Santa Cristina – si sfideranno mettendosi alla prova in appassionanti giochi rinascimentali.

Nello spazio di piazza Santissimo Rosario i poggesi si cimenteranno così nella palla al bracciale, antenato del tennis, nel gioco dei tre mattoni, nel lancio del cerchio e nella lotta dei sacchi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comitato Torneo dei Rioni. Il rione vincitore si aggiudicherà il primo Palio dell’Assedio alla Villa: realizzato e donato dalla pittrice poggese Annamaria Guarnieri, raffigura gli elementi più significativi della festa, cioè la villa, la fontana del Mascherone e Giovanna D’Austria.