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Livorno, la città è pronta per accogliere la quinta edizione del Tuscany Medieval Festival

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio la Fortezza Nuova di Livorno ospiterà tre giorni di puro spettacolo, con rievocatori provenienti da ogni parte del mondo, artisti di strada, mangiafuoco, cavalieri e giostre

/ Giulia Rafanelli
Medieval Festival di Livorno - © Andrea Dani

Tutto pronto per la quinta edizione del Tuscany Medieval Festival, evento che per tre giorni, da venerdì 8 a  domenica 10 maggio regalerà divertimento, tradizione e storia nella cornice della Fortezza Nuova di Livorno, location perfetta per la kermesse che ogni anno porta i visitatori a vivere tre giorni di puro spettacolo, con rievocatori provenienti da ogni parte del mondo, artisti di strada, mangiafuoco, cavalieri e giostre.

Tra le novità dell’edizione 2026, venerdì 8, dopo il gran Galà di apertura, la Fortezza si animerà con tre ore di concerti live a partire dalle 22. In questa edizione, inoltre, è raddoppiata l’area didattica, con i migliori artigiani d’Italia e le loro officine attive a dimostrazione di antichi mestieri, dal fabbro ai sarti, fino alla realizzazione di ceramiche e molto altro.

Sabato pomeriggio la kermesse entrerà nel vivo con il corteo di più di trecento figuranti che, dopo la benedizione dei cavalieri davanti al Duomo, sfilerà fino alla Fortezza Nuova. Quest’anno il divertimento è assicurato grazie agli spettacoli goliardici organizzati in collaborazione con Feudalesimo e Libertà e la tavola rotonda su cinema e videogiochi in cui parleranno Adhras (Paolo Manzini), Professor Rossini, gli sviluppatori del gioco 1348 Ex Voto e i creatori del corto Juggernaut.

Sabato e domenica pomeriggio si potrà assistere alla giostra a cavallo a sei cavalieri, mai vista in Italia per numero di partecipanti e tipologia di combattimento: sei cavalieri provenienti da tutto il mondo, tra cui il campione del mondo in carica, si sfideranno in scontri full-contact mozzafiato per vincere il torneo e il favore delle dame.

Il Festival vedrà la presenza completa del circuito internazionale di Buhurt (competizioni sportive di combattimenti medievali full-contact) che, organizzato da Magna Carta, presenterà la terza edizione della Giostra di Giovanni, torneo a cui parteciperanno combattenti da tutto il mondo, che si sfideranno nei giorni di sabato e domenica.

L’orchestra del Teatro Goldoni anche quest’anno chiuderà il Tuscany Medieval Festival con il concerto in programma per le 21.30. Gli orchestranti eseguiranno le soundtrack più iconiche dei film di Harry Potter, in un’atmosfera unica, tra giochi di luce e spettacoli di fuoco. Sono previsti spettacoli fino alle 24.00 di tutti e tre i giorni, concerti di gruppi musicali a tema, attività di didattica e pratica per grandi e piccini tra giochi storici e tiro con l’arco.

Non mancheranno le aree food e drink, anche con prodotti artigianali e locali. In linea con le numerose attività, i rievocatori e gli artisti saranno a disposizione del pubblico per foto e informazioni storiche.

Per info e acquistare i biglietti è possibile consultare il sito web dell’iniziativa.

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