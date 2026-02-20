Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Toscana diffusa: nei piccoli comuni vivono 271.064 persone, il 7,4% del totale

Agli Stati generali a Roma il punto sulle aree più remote: in regione ce ne sono 118 con meno di 5mila abitanti e 21 con meno di mille abitanti

/ Redazione
Castiglion Fibocchi

In Toscana, su un totale di 273 Comuni, se ne contano circa 118 con meno di 5.000 abitanti e 21 con meno di 1.000 abitanti. Secondo l’ultimo dossier Anci, elaborato su dati Istat, in Toscana sono 271.064 le persone residenti nei piccoli Comuni, pari al 7,4% della popolazione totale. Sono questi i numeri della Toscana diffusa, fatta di borghi e di aree remote, emersi dagli Stati generali dei piccoli Comuni a Roma.

“I piccoli Comuni rappresentano una componente strategica della nostra regione, che dobbiamo preservare e tutelare dai fenomeni di spopolamento e abbandono”, ha detto Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi (Arezzo), che ha preso parte all’incontro, insieme ad Anci Toscana e ai rappresentanti di altri Comuni della regione, fra i quali: Lucignano (Arezzo), San Godenzo (Firenze), Suvereto (Livorno), Careggine, Gallicano, Pescaglia, San Romano in Garfagnana e Stazzema per la provincia di Lucca, Castellina Marittima, Chianni, Fauglia, Guardistallo e Santa Luce per la provincia di Pisa, Abetone Cutigliano e Chiesina Uzzanese per la zona pistoiese; Casole d’Elsa e Cetona per l’area senese.

Guardando al quadro nazionale, la Toscana risulta al penultimo posto per incidenza della popolazione residente nei piccoli Comuni, preceduta da Lazio ed Emilia-Romagna (entrambe al 7,6%) e seguita dalla Puglia (5,6%).

L’indice di fragilità

Altri dati interessanti emergono guardando all’indice di fragilità comunale, indicatore multidimensionale elaborato da Istat che misura la vulnerabilità dei Comuni italiani sintetizzando rischi naturali eantropici, fattori demo-sociali ed economici. In Toscana risulta così che sono 15 i piccoli Comuni esposti a livello di rischio massimo o molto alto: 12,6% del totale, per una popolazione di 34.244 abitanti. 13 sono invece i Comuni esposti a livelli minimi o molto bassi, il 10,9% del totale per 27.803 abitanti.

In Toscana si registrano 22 Unioni dei Comuni (5,1% sul totale) che gestiscono diverse funzioni e servizi in funzione associata. Ampiamente gestita in forma associata è la funzione di Protezione Civile, come lo Sportello unico attività produttive, la funzione di Istruzione e servizi scolastici.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Premio Diamond alle centrali del 118 dell'Ausl Toscana centro per il percorso contro l'ictus

Le centrali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli si confermano eccellenza nell'intercettare precocemente i casi di ictus, nella rapidità del triage telefonico e nel coordinamento con gli ospedali

Attualità / Redazione

Editoria: stop al tax credit sulla carta, l'assessora Manetti: “Toscana continua a sostenere il settore”

Dopo la stop allo sconto fiscale per l'acquisto della carta per le imprese editoriali la Regione conferma il suo impegno a favore dell'informazione

Attualità / Redazione

Un neonato con grave cardiopatia salvato grazie alla sinergia tra l'Asl Toscana sud est e l'ospedale di Massa

Il bambino affetto da una trasposizione dei grandi vasi, associata a difetti interventricolari multipli con una coartazione aortica, è stato operato ad appena tre giorni di vita e ora sta bene

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

Intelligenza artificiale, dalla Regione Toscana una legge per i diritti digitali

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

I più popolari su intoscana

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Enogastronomia / Redazione

La miglior schiacciata alla fiorentina è della pasticceria Giorgio

Attualità / Redazione

Volotea cresce a Firenze: nel 2026 nuove destinazioni in Europa

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.