Toscana diffusa: nei piccoli comuni vivono 271.064 persone, il 7,4% del totale

In Toscana, su un totale di 273 Comuni, se ne contano circa 118 con meno di 5.000 abitanti e 21 con meno di 1.000 abitanti. Secondo l’ultimo dossier Anci, elaborato su dati Istat, in Toscana sono 271.064 le persone residenti nei piccoli Comuni, pari al 7,4% della popolazione totale. Sono questi i numeri della Toscana diffusa, fatta di borghi e di aree remote, emersi dagli Stati generali dei piccoli Comuni a Roma.

“I piccoli Comuni rappresentano una componente strategica della nostra regione, che dobbiamo preservare e tutelare dai fenomeni di spopolamento e abbandono”, ha detto Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi (Arezzo), che ha preso parte all’incontro, insieme ad Anci Toscana e ai rappresentanti di altri Comuni della regione, fra i quali: Lucignano (Arezzo), San Godenzo (Firenze), Suvereto (Livorno), Careggine, Gallicano, Pescaglia, San Romano in Garfagnana e Stazzema per la provincia di Lucca, Castellina Marittima, Chianni, Fauglia, Guardistallo e Santa Luce per la provincia di Pisa, Abetone Cutigliano e Chiesina Uzzanese per la zona pistoiese; Casole d’Elsa e Cetona per l’area senese.

Guardando al quadro nazionale, la Toscana risulta al penultimo posto per incidenza della popolazione residente nei piccoli Comuni, preceduta da Lazio ed Emilia-Romagna (entrambe al 7,6%) e seguita dalla Puglia (5,6%).

L’indice di fragilità

Altri dati interessanti emergono guardando all’indice di fragilità comunale, indicatore multidimensionale elaborato da Istat che misura la vulnerabilità dei Comuni italiani sintetizzando rischi naturali eantropici, fattori demo-sociali ed economici. In Toscana risulta così che sono 15 i piccoli Comuni esposti a livello di rischio massimo o molto alto: 12,6% del totale, per una popolazione di 34.244 abitanti. 13 sono invece i Comuni esposti a livelli minimi o molto bassi, il 10,9% del totale per 27.803 abitanti.

In Toscana si registrano 22 Unioni dei Comuni (5,1% sul totale) che gestiscono diverse funzioni e servizi in funzione associata. Ampiamente gestita in forma associata è la funzione di Protezione Civile, come lo Sportello unico attività produttive, la funzione di Istruzione e servizi scolastici.