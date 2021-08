Addio a Piera degli Esposti, la “nostra” Anna Maria Luisa De’Medici

Dal set “L’ultima de’ Medici” – Piera Degli Esposti

Se ne va un altro grande volto di questo secolo. Piera degli Esposti, leggenda del teatro e del cinema, si è spenta all‘età di 83 anni oggi, sabato 14 agosto, a Roma dove era ricoverata.

Bolognese di nascita, esuberante, anti conformista, alle spalle una carriera ricca di successi che l’hanno portata in giro per tutta Italia e non solo. Tanto per citarne alcuni: nel 2002 ha vinto il David di Donatello per “L’ora di religione” (2002) di Marco Bellocchio e per “Il divo” (2009) di Paolo Sorrentino.

Una carriera lunga una vita che non può essere ridotta ad un elenco.

Tante le collaborazioni e i sodalizi artistici per poterli menzionare tutti. Tra questi anche una felice collaborazione con Fondazione Sistema Toscana per la serie docu-film “L’Ultima de’ Medici” promossa da regione Toscana con il contributo Mibact e realizzata appunto da Fondazione Sistema Toscana per Sky Arte dove Piera, con il suo istrionico talento ha raccontato le 12 Ville e i 2 Giardini medicei toscani, inseriti nella lista dei Beni Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Piera interpreta – magistralmente- Anna Maria Luisa, l’ultima donna della dinastia Medici, una figura complessa mai arrivata prima sugli schermi che Piera ha reso grande, forse perché per certi versi con Anna Maria Luisa De’Medici condivideva un carattere forte, deciso, entrambe orgogliosamente donne come lei stessa racconta in questa intervista con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: