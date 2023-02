Dillo con un albero: San Valentino è ecosostenibile con Treedom

Con Treedom si può regalare un albero di anacardo

Un albero per dire ti amo. Treedom, la piattaforma fiorentina che permette di piantare alberi a distanza in tutto il mondo, ha lanciato una nuova campagna per San Valentino: regalare un albero al proprio innamorato, accompagnandolo anche da una dedica personale. Un dono originale, pieno di significato e che fa bene al pianeta, perché andrà ad alimentare i progetti di sostenibilità ambientale e sociale portati avanti da Treedom.

Gli alberi per gli innamorati: dal Mango al Frutto della Passione

L’Anacardo, l’Arancio, il Banano, la Jacaranda, il Mango, la Maracuja e naturalmente il Frutto della Passione sono i protagonisti della campagna lanciata per il 14 febbraio

“Volevamo dare un messaggio in controtendenza rispetto ai tempi che viviamo – spiega Federico Garcea, fondatore e CEO di Treedom – un messaggio che invita a rallentare i ritmi e a prendere del tempo per sé e per coloro che si ama. Non solo, ma farlo senza arrendersi al pessimismo di tempi non facili come quelli che viviamo. A volte lo sconforto può essere legittimo: le difficoltà economiche, i cambiamenti climatici e i loro effetti, le guerre. Come è possibile essere positivi di questi tempi? Forse proprio facendo qualcosa di valore come piantare un albero. Con Treedom è semplice, ma i suoi effetti saranno infinitamente positivi per il pianeta e per le persone, oltre che essere un regalo bellissimo per qualcuno che si ama”.

Più di 3 milioni gli alberi piantati con Treedom

Treedom.net, fondato a Firenze nel 2010, è stato il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita. In questi tredici anni con Treedom sono stati piantati più di 3 milioni di alberi in 17 paesi tra Africa, America Latina, Asia e anche in Italia. Nel 2014, Treedom è diventata una B Corporation certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali.