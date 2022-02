Cortona on The Move, la dodicesima edizione lancia un nuovo tema: “Me, Myself and Eye”

Cortona On The Move - © Michele Lapini

Cortona On The Move, la manifestazione che da 12 anni porta in Toscana il meglio della fotografia internazionale lancia per l’edizione 2022 una nuova sfida portando in scena dal 14 luglio al 2 ottobre, nei palazzi storici del centro, alla Fortezza del Girifalco e in suggestivi spazi all’aperto, “Me, Myself and Eye”.

In un momento storico in cui la fotografia rappresenta lo strumento più contemporaneo per parlare del mondo in cui viviamo, Cortona on The Move mette in discussione proprio questo mezzo di espressione e condivisione esplorandone i limiti estremi.

Il 2022 sarà l’anno per fare una riflessione incentrata su autorialità, punto di vista e legittimità, su come soggetto e oggetto si intersecano, si scontrano e finiscono col coesistere.

La fotografia rappresenta un linguaggio universale che si compone di piccoli frammenti unici e intimi. È proprio questa autenticità al centro dell’indagine e delle provocazioni che Cortona On The Move 2022 lancia a professionisti, appassionati ma anche curiosi ed interessati ai diversi linguaggi dell’arte a più ampio spettro, proponendo contenuti inediti, artisti, talenti emergenti e attività formative con esperti internazionali.

A queste, si affiancheranno momenti unici di confronto e scambio culturale con giornalisti, registi, scrittori e musicisti che – con parole, suoni e immagini – racconteranno storie incredibili.

Nuovi punti di vista, artisti e modalità espressive troveranno in Cortona On The Move 2022 il terreno fertile nel quale esprimersi e confrontarsi.

Un’innovazione che coinvolgerà anche l’organizzazione del festival internazionale di fotografia, con un cambio alla direzione di Cortona On The Move affidata a Veronica Nicolardi e Paolo Woods, fotografo documentarista, regista e curatore nelle vesti di direttore artistico di questa nuova edizione.

COTM2021, Giornate Inaugurali, foto di Michele Lapini