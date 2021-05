Covid, domenica in Toscana 713 nuovi positivi. Verso 1,5 milioni di vaccinazioni

Hub vaccinale di Grassina (Bagno a Ripoli)

“Il quadro della pandemia in Toscana si presenta bene, per la prima volta ho visto il numero zero tra i decessi nelle terapie intensive ed è tanto tempo che non accadeva “ ha detto domenica il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una visita all’ospedale fiorentino di Careggi, dove sono ricoverati per il coronavirus i due coniugi di Campi Bisenzio (Firenze) rimpatriati dall’India dove erano rimasti bloccati una settimana in piena emergenza Covid. “Vi è un costante livello di abbassamento dei ricoveri nelle intensive. Anche i ricoveri più in generale sono in calo e sono poco più di 1200, quando eravamo arrivati a 2 mila casi”.

Il bollettino di domenica 9 maggio

“Faccio un appello perché tutti si prenotino e rimangano attenti, dobbiamo arrivare all’immunità di gregge entro settembre”

Ieri, domenica 9 maggio, in Toscana erano 233.249 i casi di positività al coronavirus, 713 in più rispetto a sabato (696 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 209.414 (89,8% dei casi totali). Ieri sono stati eseguiti 13.500 tamponi molecolari e 7.481 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo . Sono invece 7.390 i soggetti testati domenica (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi domenica erano 17.453, -2,2% rispetto al giorno precedente. I ricoverati erano 1.296 (26 in meno rispetto a sabato), di cui 212 in terapia intensiva (2 in meno) . Si sono inoltre registrati 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un’età media di 84,6 anni. L’età media dei 713 nuovi positivi di domenica è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a sabato (696 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). Sono 64.101 i casi complessivi ad oggi a Firenze (217 in più rispetto a ieri), 21.308 a Prato (70 in più), 21.971 a Pistoia (67 in più), 12.894 a Massa (28 in più), 23.971 a Lucca (50 in più), 28.440 a Pisa (57 in più), 16.969 a Livorno (65 in più), 21.582 ad Arezzo (97 in più), 13.142 a Siena (31 in più), 8.316 a Grosseto (31 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Vaccinazioni in aumento, dosi disponibili