Misure anti-Covid, in Toscana tamponi gratuiti per chi torna dall’estero

La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Toscana – che, in attesa di eventuali provvedimenti nazionali, prevede tra l’altro disposizioni anti contagio più restrittive per le discoteche – dispone il test molecolare gratuito per tutti coloro che tornano da viaggi di studio o di lavoro o da vacanze all’estero.

Per effettuare questi test non sarà necessaria la prescrizione medica, ma basterà fare richiesta ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti. Per il momento il test è facoltativo.

Se il risultato sarà negativo, non sarà disposta alcuna forma di isolamento . Restano valide le disposizioni ministeriali e le norme in materia di contenimento di contagio per chi torna da paesi extra Unione Europea, dunque resta l’obbligo di quarantena per 14 giorni per coloro che arrivano da paesi individuati con decreto del Governo DPCM del 7 agosto 2020.

“Considerata l’attuale situazione epidemiologica – si legge nel testo dell’ordinanza – ed i focolai nei quali il caso indice è un soggetto giovane rientrato dall’estero che non ha osservato le norme di distanziamento sociale e di condotta atte ad evitare il contagio” la Regione Toscana ha deciso di aumentare i controlli e la prevenzione offerndo tamponi gratuiti a tutti coloro che arrivano sul territorio toscano provenendo da paesi dell’Ue e dallo spazio Schengen.

Inoltre, come detto, ha il provvedimento dispone rigorose linee guida per le discoteche. Tra i principali provvedimenti compresi nella nuova ordinanza c’è l’obbligo per i gestori di tenere per 14 giorni l’elenco con nomi ed indirizzi dei frequentatori del locale e di misurare la temperatura all’entrata. Viene ribadito l’obbligo di mascherina sempre al chiuso e nel caso non sia possibile garantire un metro di distanza all’aperto.