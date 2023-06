A Firenze torna Le Piazze dei Libri: 50 eventi e 100 autori in tutti i quartieri della città

Fare cultura diffusa in tutti i quartieri di Firenze. È questo lo spirito de “Le Piazze dei Libri”, la rassegna estiva promossa da Confartigianato e finanziata dal Comune che torna per la sua seconda edizione dal 27 giugno al 2 luglio: coinvolgerà 12 librerie, 11 piazze, 30 case editrici e oltre cento tra autori e moderatori, per oltre 50 eventi in programma.

“Prende il via uno degli eventi speciali dell’Estate Fiorentina 2023, già presente in programma l’anno scorso ma che quest’anno esce dal centro storico e sbarca nelle piazze di tutta la città, nel segno di quella cultura diffusa e di prossimità a cui crediamo molto e che è cifra portante della nostra programmazione.– sottolinea la vicesindaca e assessora alla cultura di Firenze, Alessia Bettini – portiamo la lettura praticamente ovunque, con tantissimi eventi, la possibilità di acquistare libri e ascoltare gli autori in prima persona. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta una visione ecosistema in cui realtà piccole e grandi collaborano assieme con un fine collettivo, quello di ‘fare’ e ‘portare’ cultura”.

Alla manifestazione aderiranno le librerie Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini e Salvemini. La creatività del progetto è stata sviluppata dagli studenti di IED, Istituto Europeo di Design, di Firenze.

Martedì 27 giugno tra gli eventi in programma anche Tommaso Giartosio alle 19 in piazza Santa Maria Novella con “Tutto quello che non abbiamo visto: un viaggio in Eritrea” (Einaudi), seguito alle 21 da Francesco Recami che presenta “Colpo grosso ai Frigoriferi Milanesi”, (Sellerio), mentre in via dei Cerretani Tomaso Montanari presenta “Se amore guarda” (Einaudi).

Tanti gli eventi anche fuori dal centro: al Parco dell’Anconella alle 21 Leonardo Gori presenta “La libraia di Stalino” (Tea), mentre in piazza Dalmazia alle 20 si terrà un laboratorio per bambini per imparare a realizzare e personalizzare un segnalibro.

Mercoledì 28 giugno tra gli ospiti c’è alle 19 Mattia Insolia al Parco di Villa Strozzi al Boschetto con “Cieli in fiamme” (Mondadori), seguito alle 21 da Filippo Nicosia con “Gli eroi si baciano” (Mondadori), mentre alla stessa ora in via dei Cerretani Vera Gheno presenta “Parole d’altro genere” (Rizzoli) e in piazza della Repubblica Emanuela Fontana presenta in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux “La correttrice” (Mondandori)

Giovedì 29 giugno le presentazioni in totale saranno ben undici, tra cui in piazza della Vittoria Simona Baldanzi (“Se tornano le rane”, Edizioni Alegre), in via dei Cerretani “L’anno del fuoco segreto – il novo sconcertante italico” a cura di Edoardo Rialti e Dario Valentini (Bompiani) e in piazza della Repubblica la traduttrice Ilide Carmignani con un reading su Roberto Bolaño.

Undici gli appuntamenti in programma anche venerdì 30 giugno. In piazza della Repubblica Sabina Guzzanti presenta “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” (Harper Collins), mentre in piazza Santa Maria Novella Jennifer Guerra presenta “Un’altra donna” (Utet) e in via Cerretani Giampaolo Simi “Sarà assente l’autore” (Sellerio).

In piazza delle Cure invece Aldo Bozzolini e Alessandro Santi parleranno di Don Milani (“Sentieri di futuro (in)seguendo don Milani Libreria, Editrice Fiorentina), mentre in piazza dell’Isolotto, con Farollo e Falpalà, si terranno òetture animate e illustrazioni di Arianna Pisani e un laboratorio per famiglie con Manuel Baglieri.

Sabato 1° luglio tra gli ospiti di Le Piazze dei Libri ci sono Giuseppe Culicchia con “La bambina che non doveva piangere” (Mondadori) e Riccardo Nencini con “Solo” (Mondadori) entrambi in via Cerretani, mentre Dario Ferrari presenta “La ricreazione è finita” (Sellerio) in piazza Santa Maria Novella e Luca Sommi tiene una lectio a partire dal suo libro “La bellezza. Istruzioni per l’uso” (Baldini + Castoldi) in piazza della Repubblica.

Domenica 2 luglio alle 21 si terrà l’evento conclusivo in Piazza Santa Maria Novella.