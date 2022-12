Gli ori di Deplano e l’argento di Franceschi, bottino di medaglie ai mondiali di nuoto in vasca corta

© Giorgio Scala DBM - Deepbluemedia

C’è chi considera la vasca corta inferiore alle prove e ai campionati in vasca lunga, chi la snobba e chi invece trova una occasione di riscatto e che ripaga le fatiche quotidiane in allenamento. Ed è questo, probabilmente, il caso dei due atleti toscani, Leonardo Deplano e Sara Franceschi, ai Mondiali di nuoto in vasca corta che sono in corso in Australia, a Melbourne che ha accolto i nuotatori con un clima non certo estivo.

Gli ori di Deplano

Leonardo Deplano, velocista fiorentino, torna a casa con due medaglie d’oro e due record del mondo nelle prove corali di staffetta. Un risultato che soddisfa il nuotatore gigliato nonostante il mancato accesso nella finale dei 50 stile libero, dove ha fatto comunque segnare il record personale in 21.12. Per il nuotatore, classe 1999, la prima medaglia è arrivata proprio nel primo giorno di gare al Mondiale nella 4×100 stile libero insieme a Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Thomas Ceccon. Gli azzurri hanno dominato la gara e conquistato l’oro fermando il cronometro a 3:02.75, tempo che, oltre al primo posto, vale il nuovo primato mondiale. Se nella prima fase di gara i nuotatori erano in linea con gli avversarsi, è stato proprio Deplano con una frazione convincente sotto i 46 secondi, a staccare gli altri e portare la staffetta alla vittoria. Un risultato che conferma la continua crescita del nuotatore fiorentino ora più che mai uomo di squadra.

Dopo la delusione nella gara individuale, l’azzurro è tornato in vasca sabato 17 dicembre, per l’ultima frazione a stile libero nella 4×50 mista insieme a Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi e Matteo Rivolta. Nelle prime due frazioni a dorso e rana gli azzurri erano in linea con la compagine statunitense, poi è entrato in acqua Rivolta che ha staccato tutti gli altri. A Deplano è rimasto il compito di gestire il vantaggio e difendersi dai califfi della velocità. Missione compiuta con una bella rivincita suo velocisti dello stile libero che lo hanno estromesso dalla finale individuale. Un altro oro a cui si aggiunge un nuovo record del mondo con il tempo di 1.29.79. L’Italia diventa così la prima Nazione nella storia del nuoto a scendere sotto il muro dell’1.30, battendo Stati Uniti (1.30.37) ed Australia (1.30.81), a cui non sono bastati i propri record nazionali.

“Sono molto contento – ha dichiarato Leonardo Deplano ai microfoni Rai – Torno a casa con due record del mondo e quindi direi che è andata bene. Peccato soltanto per ieri che non sono riuscito a qualificarmi per la finale dei 50 stile libero però mi sono riscattato con questa staffetta e sono felice”.

La prima medaglia mondiale di Franceschi

© Giorgio Scala DBM – Deepbluemedia

Le emozioni “toscane” in vasca non si esauriscono. La nuotatrice livornese, Sara Franceschi, ha conquistato la sua prima medaglia mondiale nei 400 misti. Una gara tutta in rimonta per la Franceschi, che dopo la prima parte di gara in linea con le avversarie, riesce a staccarle con una rana di spessore fino ad arrivare al secondo posto, provando pure ad insediare la campionessa del mondo sulla distanza, Hali Flickinger. Una medaglia d’argento voluta dalla nuotatrice toscana con il tempo di 4:28.58 che è anche il suo nuovo record personale.

“Sono davvero soddisfatta – ha dichiarato Sara Franceschi alla Rai – non ci credo ancora nemmeno io. Ci ho provato fino alla fine, è un sogno aver conquistato questa medaglia d’argento mondiale. Mi alleno tanto, mattina e pomeriggio, do tutto poi, però, se il risultato non arriva c’è delusione e rammarico. Questo risultato ripaga tutto. Dedico la medaglia al mio babbo e coach, che ci crede più di tutti, e a tutto lo staff che mi segue“.