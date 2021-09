Impresa Campus, vince il casco sicuro dotato di intelligenza artificiale

I vincitori di Impresa Campus Unifi 2021

Un casco dotato di intelligenza artificiale per aumentare il livello di sicurezza dei motociclisti: è l’idea vincente di Health-Met che si aggiudica il primo posto nella competizione di idee innovative elaborate da giovani dell’Università di Firenze nell’ambito del programma Impresa Campus Unifi (prima call 2021). Il gruppo vincitore è composto da tre ingegneri meccanici e un ingegnere dell’automazione.

Andrea Bracali di Health-Met

In finale si sono sfidati i migliori progetti di innovazione – otto in tutto – messi a punto da laureandi, neolaureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti che hanno svolto i percorsi di preparazione e di accompagnamento del programma Impresa Campus, a cura del Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (CSAVRI).

Durante la mattinata sono stati premiati al secondo posto il progetto di PowerEmp che propone alle industrie soluzioni di efficienza energetica per evitare le conseguenze di eventuali black out e supportare così l’attività di manutenzione della rete, mentre sull’ultimo posto utile del podio si è piazzata anche Identibit che offre una piattaforma di autenticazione unica online alle imprese che devono verificare l’identità digitale dei propri clienti per offrire i propri servizi sul web.

Unifi Startup Campus

“Unifi Startup Campus. Start Up e progetti d’impresa – anno 2021” si è svolto in Aula magna per iniziativa dell’Ateneo fiorentino con il sostegno della Fondazione CR Firenze e la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione. Alessandro Monti, senior project manager Fondazione Ricerca e Innovazione, ha illustrato l’ottava call del programma di accelerazione Hubble.

Amneris Bonaiuti di “Start-up Success Federmanager Toscana” ha consegnato i premi ai vincitori della iniziativa: 3.000 euro al primo, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo classificato da utilizzare per attività formative e partecipazione ad eventi, tutti avranno anche l’opportunità di seguire il programma di formazione di Start-up Success.

Il prorettore Marco Pierini

“Il progetto Impresa Campus è giunto alla 12esima edizione e dal 2013 a oggi ha accompagnato quasi 800 giovani dell’Ateneo in un percorso di formazione che li ha supportati nell’elaborazione di idee innovative a vocazione sociale e imprenditoriale – ha spiegato Marco Pierini prorettore al Trasferimento tecnologico, Attività culturali e Impatto sociale dell’Università di Firenze – La prima call 2021 ha raccolto 65 candidature con un totale di 124 giovani coinvolti, la seconda ha ottenuto 48 candidature e la partecipazione di 84 ragazzi. Sono numeri significativi che raccontano l’apprezzamento dei nostri interlocutori e ci incoraggiano a proseguire in questa direzione”.

Alessandra Nardini

“La mia presenza vuole sottolineare l’apprezzamento per il lavoro portato avanti in questi anni – ha dichiarato l’assessora all’università e ricerca della Regione Toscana Alessandra Nardini -, che dimostra come Firenze e la Toscana siano terra di innovazione . Oggi sostenere con ancora più forza la sinergia tra università, ricerca e impresa è requisito imprescindibile per ripartire e rispondere alle sfide che abbiamo di fronte, a cominciare da digitalizzazione e sostenibilità. Questa sinergia consente di creare occupazione, difendere l’occupazione e far compiere un passo in avanti al nostro sistema produttivo all’insegna dell’innovazione e della competitività. Stiamo affrontando un momento di difficoltà ma abbiamo di fronte anche opportunità, come il PNRR e il nuovo settennato dei fondi europei, che non possiamo farci sfuggire. Vogliamo scommettere sull’intelligenza e sullo spirito di iniziativa delle giovani generazioni, ovvero il presente e il futuro della Toscana”.

Cecilia Del Re

“Le idee innovative diventano opportunità di impresa e trovano casa a Firenze grazie a un ecosistema dell’innovazione ormai strutturato e vivace – ha detto l’assessore all’Innovazione Cecilia Del Re -. Un sistema sempre più integrato, in grado di accogliere e accompagnare giovani e startup nel percorso di crescita, coniugando gli elementi imprenditoriali con le istanze non più rinviabili di transizione verso uno sviluppo sostenibile. Con MakeNextFlorence è attivo anche lo sportello virtuale di orientamento che riunisce i principali attori istituzionali e privati attivi sull’innovazione in città”.

Gabriele Gori

”Da circa sei anni – ha dichiarato il Direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori – la Fondazione è impegnata nel supporto e nella valorizzazione di una serie di iniziative sviluppate all’interno dell’ecosistema fiorentino dell’innovazione. Mi riferisco, tra l’altro, a Impresa Campus e, in generale, alle attività dell’Incubatore universitario. A tutti i ragazzi che oggi si sono cimentati nella competizione dico: le competenze acquisite in questo percorso sono preziose e porteranno i frutti sia che vogliate insistere nell’idea in cui credete, sia che vogliate cambiare strada. L’esperienza non è mai persa ma rappresenta sempre un nuovo punto di partenza”.