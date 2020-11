La musica che cura, concerti online dedicati ai pazienti in isolamento

Concerto in corsia - © Lorenzo Desiati

La musica entra negli ospedali, tra reparti covid e nei luoghi di quarantena, a rompere la solitudine e la tristezza dell’isolamento. Un sollievo che arriva da remoto, attraverso uno smartphone o un tablet: è il progetto del sito www.pillolemusicaliperlanima.it, il primo portale dedicato interamente alla musica classica in ospedale in Toscana e pensato per i pazienti, i medici e i familiari dei malati . Un centinaio di video, da tre minuti ognuno, chiamati giustamente pillole come se fossero parti integranti della cura. Brani eseguiti da musicisti, in casa o all’aperto, e divisi per funzioni e sentimenti destinati ad alleviare lo stress: Energia, Amore, Meditazione e Relax.

Il progetto Pillole Musicali per l’Anima nasce dalla collaborazione tra A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Livorno e tutte le Aziende Ospedaliere della Toscana: Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Sud-Est, Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. E’ un’evoluzione, forzata dalla pandemia, delle stagioni concertistiche realizzate negli ospedali da A.Gi.Mus dal 1999, quando si iniziò con “Careggi in musica” a Firenze. Nel corso degli anni i concerti sono stati oltre mille negli auditorium, sale d’attese, corsie e reparti, coinvolgendo ben 13 presidi ospedalieri della Toscana e ricevendo riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.

Un video-concerto per ogni stato d’animo, adatto a tutti, anche a chi non si è mai avvicinato alla musica classica. Ogni sezione musicale ha una sua introduzione e prima dell’esecuzione gli artisti si raccontano e cercano di creare con le parole e la musica una dimensione intima e confidenziale. E’ possibile interagire con i musicisti, anche facendo specifiche richieste, scrivendo a agimus.firenze@agimus.it. Il sito – creato dall’Azienda Usl Toscana Centro – è già online e consultabile su pc, telefoni o tablet. Le Aziende ospedaliere promuoveranno questo progetto attraverso i loro canali web e coinvolgendo il personale sanitario per consentire ai ricoverati di trovare un po’ di sollievo attraverso la musica nel loro periodo di degenza.

la musica interagisce con il nostro corpo e viene percepita non soltanto con le orecchie, ma con tutto l’organismo

“Numerosi studi scientifici – ha commentato Luca Provenzani, presidente di A.Gi.Mus. Firenze e coordinatore del progetto – dimostrano come la musica interagisca con il nostro corpo e venga percepita non soltanto con le orecchie, ma con tutto l’organismo. La musica è la medicina dell’anima e ci piace pensare che, con questo progetto, in qualunque momento possa essere a disposizione di chi ha voglia di trovare un momento di gioia, svago, distrazione in sua compagnia”.

“Nei momenti di crisi, nelle situazioni più difficili è fondamentale cercare nuove modalità di comunicazione dei linguaggi artistici. – afferma Gloria Mazzi, presidente di A.Gi.Mus. Grosseto – La musica è di fronte alla sfida di trovare diversi strumenti e canali per arrivare al pubblico e queste pillole sono l’esempio pratico di come ci si può reinventare, non fermando questo flusso comunicativo tra noi e coloro che potranno godere di momenti ristoratori e di gioia”.