L’estate infinita: settembre in musica con dieci festival da non perdere

Live Rock Festival

L’estate non è ancora finita! Tantissimi sono i concerti e i festival per un mese di settembre all’insegna della musica e del divertimento.

1-Dei suoni i passi

Torna a settembre la rassegna “Dei suoni i passi” nata per riscoprire l‘Appennino toscano e il rapporto tra musica e ambiente attraverso concerti di qualità che disegnano percorsi inusuali e lasciano emergere il sapore di paesaggi da vivere a un’altra velocità. Il 1° settembre Paolo Benvegnù sarà in concerto a Fiesole, il 5 settembre sarà il turno di Nada nel nuovo teatro di Fiesole. Infine uno dei musicisti più talentuosi del momento Davide Ambrogio chiuderà il percorso della rassegna il 13 settembre al PARC al piazzale delle Cascine, 4.

2-Lasciati Fiorire Festival

Dal 1° al 3 settembre sul palco della Limonaia di Villa Strozzi a Firenze arriva il “Lasciati Fiorire Festival” tre giorni di musica a ingresso gratuito a cura dell’associazione Il Fiore sul Vulcano. Si alterneranno: Cecco e Cipo, Loren, oodal, Le Lame, Elasi e molti altri.

3-Santa Valvola Fest

Tutto pronto per l’ottava edizione del Santa Valvola Fest che dall’8 al 10 settembre porterà tre giorni di musica a ingresso gratuito nell’Orto Sonoro di via Spina a Prato. Il festival prende il via venerdì 8 settembre con i concerti di Cut e Taurus Inferno. A seguire la festa Cencios con il dj set di Pippo. Sabato 9 settembre sul palco saliranno: Big Mountain County, Hate & Merda, Dead Horses, Cane Di Goya, Big Sea, Dealit. A seguire il DjSet Outsiders by Dis0rder. Domenica 10 settembre sarà il turno di: The Black Wizards, Sabbia, John Chao, Corda, Dead Crayons, Left This Planet, Deniel D. Demented. A seguire il DjSet: Blondie’s Asma Grassa.

Paolo Benvegnù, foto Mauro Talamonti

4-Florence Folk Festival

Dal 7 al 9 settembre torna una nuova edizione del Florence Folk Festival organizzato dall’Associazione La Scena Muta, quest’anno negli spazi della Manifattura Tabacchi a Firenze. Si comincia il 7 settembre con il concerto di Bia Ferreira cantante, autrice-compositrice, militante antirazzista e grande sostenitrice della comunità LGBTQIA+. A seguire il di set di Didje Doo. Venerdì 8 settembre arriva a Firenze il dj e producer Pedro Coquenão ossia Batida, nato a Huambo e cresciuto alla periferia di Lisbona. Nella stessa serata Sandro Joyeux, un artista i cui concerti sono un concentrato di energia e allegria attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa. Chiusura con Saeed Aman djset: dj e produttore iraniano, tra i fondatori del gruppo musicale BowLand. Sabato 9 settembre la comicità di Guido Catalano, il dj set Italians A Go-Go, un format di serata nato da un’idea di Antonio Ciulla e Cipo e il concerto de La nuova Pippolese.

5-Firenze Jazz Festival

Dal 5 al 17 settembre in varie locations di Firenze arriva il meglio del jazz internazionale grazie al Firenze Jazz Festival. Tra i nomi più celebri in cartellone: Enrico Rava (6 settembre, Villa Strozzi), Hedvig Mollestad Thomassen (7 settembre, Villa Strozzi), Down Bit Duke, Dado Moroni e Max Ionata (8 settembre, Villa Bardini), Cecchini e Zampini Duo e Jeff Ballard (9 settembre, Villa Bardini), Nico Gori e Fabrizio Bosso (13 settembre, Villa Strozzi), Danilo Rea e Michel Godard (17 settembre, Vill Strozzi).

6-Settembre Prato è Spettacolo

Due settimane di spettacoli a Prato grazie al Settembre Prato è Spettacolo. Sul palco in piazza Duomo saliranno: Articolo 31 (31 agosto), Daniele Silvestri e Bugo (1 settembre), Giorgio Panariello e Marco Masini (2 settembre), Edoardo Bennato (4 settembre), Alan Sorrenti Quartet (12 settembre), Umberto Tozzi (13 settembre), mentre domenica 3 settembre arriva l’attesissimo concerto degli Editors.

Editors

7-Live Rock Festival

Dal 6 al 10 settembre ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva (Comune di Montepulciano, Siena) torna uno dei festival a ingresso gratuito più amati della Toscana: il Live Rock Festival. Mercoledì 6 settembre il festival prende il via con Meg e gli Ada Oda. Il 7 settembre Miglio e dEUS, mentre l’8 settembre saliranno sul palco HeyHimalaya! e la mitica Peaches icona femminista. Chiudono il festival sabato 9 settembre Ivreatronic e Jupiter & Okwess.

8-Decibel Open Air

Dal 9 al 10 settembre il Decibel Open Air incendierà il parco delle Cascine di Firenze con tre notti di musica elettronica. Si comincia sabato 9 settembre con Moderat, Boris Brejcha, I Hate Models e Nico Moreno. Mentre domenica 10 settembre: Salmo, Lazza, Paul Karlkbrenner.

9-Summer Knights Pisa

Dal 1 al 13 settembre torna a Pisa il festival Summer Knights, tanti artisti si esibiranno nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri. Il primo appuntamento sarà con Angelo Pintus e il suo spettacolo Bau l’1 settembre, il 2 settembre insieme sul palco Francesco Renga e Nek, il 3 settembre Panariello vs Masini “Lo strano incontro”, il 7 settembre Metempsicosi con no filter, il 9 settembre Enrico Brignano ed il suo ‘Ma diamoci del tour, summer tour’, il 10 settembre Jonathan Canini con il suo nuovo spettacolo ‘Vado a vivere con me’ e infine chiuderà la rassegna il 13 settembre, il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

10-Fabbrica Europa

L’8 settembre prende il via a Firenze il festival Fabbrica Europa che da trent’anni porta nel capoluogo toscano le arti performative, la danza, la musica che meglio descrivono il contemporaneo. Tantissimi gli eventi in calendario tutti da scoprire. Per quanto riguarda i concerti saranno live a Firenze: Kutu e Clap!Clap! (15 settembre, Manifattura Tabacchi), Daniela Pes (22 settembre, Palazzina Reale), Lorenzo Senni (28 settembre, Tenax), il polistumentista Andrea Belfi (30 settembre, PARC), Don Karate (30 settembre, PARC).