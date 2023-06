Lucca Comics & Games: tema, grandi ospiti e biglietti. Tutte le novità

lucca-comics-2023

Per Lucca Comics & Games, la manifestazione dedicata al fumetto, al mondo del fantasy e ai videogiochi, l’estate non è sinonimo di vacanza ma è il momento dei primi annunci. Prima dei grandi ospiti, partiamo dall’informazione più importante: le date da segnare in calendario sono quelle che vanno dal 1° al 5 novembre. Cinque giorni di eventi, firmacopie, film in anteprima, concerti, cosplay, insomma gli ingredienti ci sono già tutti per un altro anno da record.

Il tema

Il tema dell’edizione 2023 è “together”. È un invito a riscoprire il valore della comunità e della condivisione delle proprie passioni, in un viaggio avventuroso che non è dissimile da quello compiuto dai nostri personaggi preferiti nei fumetti, nelle serie tv e nei giochi da tavolo. Lucca Comics & Games, con questo tema, vuole mettere al centro la community con cui condivide passioni, ma anche il viaggio verso Lucca, le sue mostre e i suoi padiglioni. Il manifesto è stato realizzato da due talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l’illustratore Tomer Hanuka. La loro immagine cattura l’essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival.

I primi ospiti

Arriva per la prima volta in Italia il mangaka Naoki Urasawa, autore per Panini Comics di Monster, Asadora! e molti altri titoli. Ci sarà l’autore irlandese di Preacher e The Boys Garth Ennis, ma anche Don Rosa, autore disneyano della saga Saga di Paperon de’ Paperoni (The Life and Times of $crooge McDuck). Dopo 11 anni torna Jim Lee, disegnatore, scrittore e imprenditore che dopo aver lasciato la Marvel ha fondato la Image Comics, per approdare infine in DC dove è diventato President, Publisher e Chief Creative Officer. La Chiesa dei Servi ospiterà poi la mostra per i 100 anni di Dino Battaglia, uno dei più importanti maestri del fumetto italiano.

La fantascienza e il fantastico asiatici continuano a costituire una parte sempre più importante del palinsesto culturale della narrativa di Lucca Comics & Games. Dopo la fantascienza in lingua cinese di Chi Ta-Wei del 2022, per il 2023 il festival ospiterà la pluripremiata autrice coreana Kim Bo-Young, consulente di Bong Joon-ho (regista premio Oscar per Parasite) per il film Snowpiercer.

Amélie Fléchais, autrice francese, sarà per la prima volta a Lucca Comics & Games con la più grande mostra a lei dedicata, la prima in Italia, un’esposizione che contiene tavole estratte dai suoi primi lavori autoriali come Il sentiero smarrito e Lupetto Rosso o L’uomo Montagna. Lucca ospiterà poi l’anteprima nazionale di Mary e lo spirito di mezzanotte, l’attesissimo film d’animazione di Enzo D’Alò, registra tra gli altri de La gabbianella e il gatto, che da novembre sarà al cinema. Un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente.

L’attore americano Joe Manganiello sarà uno degli ambassador per i 30 anni di Lucca Games, a cui si aggiunge un ricco palinsesto di concerti, realizzato con il contributo di Andrea Rock, che porterà sul palco della Music & Comics Arena Myrkur, Gens D’Ys, Andrea Rock & The Rebel Poets, per una serata folks, i Galactic Empire, e i Wind Rose, per una serata metal il 2 novembre e i mitici Oliver Onions – resi ancor più celebri nel mondo grazie al sodalizio artistico con la coppia per eccellenza del western all’italiana: Bud Spencer e Terence Hill – per celebrare i 60 anni di carriera.

Biglietti

Da lunedì 10 luglio alle 15.00 a lunedì 24 luglio alle 24.00 saranno in vendita i biglietti Early Bird a prezzo scontato di Lucca Comics & Games 2023. Si potranno acquistare sia biglietti giornalieri sia abbonamenti a date combinate, tra cui l’abbonamento esclusivo per i Level Up Fan, fino ad un massimo di 20.000 biglietti al giorno per questa prima fase. Dal 5 settembre aprirà la prevendita con listino 2023. Da martedì 25 luglio sarà invece possibile acquistare i biglietti dei concerti serali del Main Stage di Lucca Comics & Games 2023. I possessori dei biglietti della manifestazione avranno diritto ad uno sconto di 10 euro.

Verso un Museo del Fumetto

“Oggi Lucca Comics&Games – ha detto il presidente Eugenio Giani – vetrina internazionale del fumetto, del disegno, della satira, del gioco, è diventato un biglietto distintivo della Toscana, un’immagine, un tassello di ciò che la Toscana rappresenta nella contemporaneità, trasmettendo valori, cultura e la voglia di stare insieme, come ci dice brillantemente il claim “Together” di questa edizione 2023”.

“I numeri di Lucca Comics&Games – ha proseguito Giani – con più di 300mila biglietti venduti durante l’edizione dello scorso anno, ci parlano di una vera community che si immerge nella città di Lucca mentre Lucca si immerge nella manifestazione, che poi innerva e risuona in tutta la Toscana che, in continuità con quanto ha espresso da sempre nel campo della cultura, riesce a parlare un linguaggio carico di messaggi, carico di qualità, di segni che rimangono. Non a caso i tratti dei fumettisti diventano – come è successo negli ultimi due anni- autoritratti per la Galleria degli Uffizi. Per questo, insieme al sindaco di Lucca, Pardini, stiamo lavorando per creare, come è successo a Viareggio con la Cittadella del Carnevale, uno spazio espositivo nel centro di Lucca, dove Lucca Comics&Games possa vivere 365 giorni l’anno, raccontando attraverso foto, manifesti, i successi delle passate edizioni, cosa significa questa manifestazione per la città e soprattutto per il pubblico fatto di migliaia di giovani e appassionati che in essa trovano un’espressione della contemporaneità”.

Gli autoritratti agli Uffizi

Continua poi la partnership tra Lucca Comics & Games e le Gallerie degli Uffizi. Gli autoritratti di alcuni tra i più brillanti fumettisti della scena italiana saranno dall’11 luglio esposti nel nuovo allestimento alle Gallerie degli Uffizi dedicato proprio agli autoritratti.