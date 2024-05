La città dei lettori: il festival letterario itinerante torna con cento ospiti in dodici tappe in Toscana

La città dei lettori a Firenze

Con dodici tappe in tutta la Toscana riparte “La città dei lettori”, il festival letterario itinerante che da maggio a ottobre coinvolgerà oltre cento ospiti, con un focus speciale su autori esordienti e sull’intelligenza artificiale applicata al mondo dell’editoria.



Catherine Lacey, Edoardo Camurri, Francesca Fagnani, Fabio Genovesi, Donatella Di Pietrantonio, Mathieu Belezi, Maurizio Maggiani, Vera Gheno e Paolo di Paolo sono solo alcuni dei primi nomi confermati per l’edizione 2024 del festival dedicato al libro e alla letteratura, che da sette anni catalizza autori, traduttori, editori, divulgatori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.

Il cartellone degli eventi in sette province della Toscana



Il cartellone di presentazioni, incontri, anteprime, conferenze, reading e attività per giovani lettori – anticipato pochi giorni fa dalla prima volta del festival a Piombino – si aprirà con la quarta edizione a Calenzano dal 16 al 18 maggio. Poi sarà la volta di Prato, dal 23 al 24 maggio, e di San Miniato, dal 25 al 26 maggio.

Dal 5 al 9 giugno si terrà la settima edizione per la kermesse fiorentina nella sede storica di Villa Bardini, che per l’occasione aprirà al pubblico gratuitamente la mostra in corso “Mimmo Jodice. Senza Tempo.

Durante la tappa fiorentina sarà assegnato il Premio La città dei lettori, il riconoscimento sostenuto da Unicoop Firenze che quest’anno vede in gara Fabio Genovesi, Leonardo Gori, Gianluca Monastra, Laura Pugno, Carmen Verde, Marco Vichi e Igiaba Scego.

Dal 20 al 21 giugno il festival fa tappa a Poggibonsi, seguito da Grosseto (24 e 25 giugno) e Arezzo (29 e 30 giugno). Si continua in luglio per il quarto anno a Montelupo Fiorentino, dal 4 al 5, e per il quinto a Villamagna, il 6.

In settembre “La città dei lettori” arriva per la quarta edizione a Bagno a Ripoli dal 13 al 15, mentre a Impruneta in ottobre si terrà la prima edizione di “Chianti dei lettori”.

Sette le province toccate, per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana e ai Patti per la lettura delle città che hanno ricevuto il riconoscimento “Città che legge” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Le novità: dai finalisti dello Strega al convegno sulla violenza di genere

Tra le novità ci sarà per alcuni degli appuntamenti previsti la possibilità di usufruire del servizio di interpretariato in LIS, la lingua dei segni italiana. Cresce inoltre l’appuntamento con la cinquina del Premio Strega: quest’anno la rosa dei finalisti sarà ospitata non solo, come di consueto, durante le tappa fiorentina del festival e ad Arezzo ma arriverà per la prima volta a Grosseto.

Tra le iniziative speciale a Firenze sarà in programma una giornata dedicata agli sguardi femminili e queer in letteratura, con in apertura il convegno “Luci e ombre sulla violenza di genere – gli strumenti per contrastare la violenza su donne e minori”: un’occasione di sensibilizzazione e approfondimento con professionisti e operatori del settore in collaborazione con Centro Aiuto Donna Lilith e S.I.A.P.. Sempre a Firenze spazio alla meditazione con un’esperienza guidata dal biologo e naturalista Daniel Lumera, punto di riferimento internazionale per le scienze del benessere e della qualità della vita.

Nella città del tessile non mancherà uno spaccato sulla moda: a Prato confermata la partecipazione di Francesco Martini Coveri, direttore creativo della celebre maison, per ripercorrere la storia e la rivoluzionaria attività del grande stilista Enrico Coveri in un itinerario sia umano che professionale.

Infine continueranno infine gli appuntamenti coi “Paesaggi letterari” a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi: itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival insieme agli autori che li hanno raccontati oppure esplorazioni dei territori letterari di scrittori e scrittrici rimanendo comodamente seduti e viaggiando sul filo delle parole.