La città dei lettori riparte da Piombino: torna il festival itinerante dedicato alla letteratura

“La città dei lettori”, il festival letterario diffuso che da sette anni porta in tutta la Toscana autori, illustratori, traduttori, arriva per la prima volta a Piombino. L’appuntamento è al Rivellino in piazza Giuseppe Verdi venerdì 3 e sabato 4 maggio per due pomeriggi di presentazioni, talk, incontri e attività per ragazze, ragazzi e famiglie.

Due giornate di eventi insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea, tra i nomi il volto di Report Sigfrido Ranucci, l’autrice candidata allo Strega Carmen Verde, lo scrittore noir Piergiorgio Pulixi, la scrittrice menzione speciale al Premio Calvino Nicoletta Verna e l’autrice e divulgatrice culturale Beatrice Galluzzi.

La manifestazione con sede storica a Firenze e spirito itinerante inaugurerà proprio a Piombino il suo percorso per il 2024, che proseguirà per oltre 10 tappe fino all’autunno su tutto il territorio toscano per raggiungere un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo alle iniziative del Centro per il libro e la lettura e di Città che legge.

Il programma del 3 e 4 maggio



Il programma si aprirà venerdì 3 maggio alle 16.30 con “Papavero Bianco on the road”, letture per famiglie con l’obiettivo di raccontare la guerra ed educare alla pace, a cura di Associazione Culturale Assaggialibri. Avanti alle 17.30 con Beatrice Galluzzi, che in dialogo con la docente di scrittura creativa Irene Di Natale presenterà al pubblico il memoir “Sangue cattivo. Anatomia di una punizione” (effequ) in cui ripercorre, a colpi di ironia, la storia della malattia autoimmune con cui convive, in collaborazione con Progetto Nero su Bianco. Alle 18.30 si prosegue con Carmen Verde, che a due anni dall’uscita di “Una minima infelicità” (Neri Pozza), opera vertiginosa che l’ha portata allo Strega, racconterà in che modo il suo romanzo continua a vivere sugli scaffali delle librerie, tra le mani dei lettori e nel mercato editoriale.

Sabato 4 maggio si riparte alle 16 con le letture per i più piccoli “Papavero Bianco on the road” di Associazione Culturale Assaggialibri. Alle 16.30 sarà il momento di Nicoletta Verna, che dopo il fulminante esordio con “Il valore affettivo” torna col nuovo lavoro “I giorni di vetro” (Einaudi), uno spaccato si storia italiana attraverso la storia di Redenta, nata a Castrocaro il giorno dell’omicidio di Matteotti, presentato in conversazione con l’autrice Patrizia Fiori.

Alle 17.30 spazio agli amanti del giallo con “La libreria dei gatti neri” (Marsilio), ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi, autore tradotto in tutta Europa considerato tra i maggiori esponenti della nuova generazione di scrittori noir e thriller, che sarà affiancato sul palco dal presidente dell’associazione Assaggialibri Michele Paoletti. Chiusura affidata a Sigfrido Ranucci – giornalista e autore televisivo dal 2017 volto della trasmissione Report, su RAI 2 – e al suo “La scelta” (Bompiani), in cui per la prima volta ripercorre il cammino che lo ha condotto al giornalismo sul campo, scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta – dal padre, atleta e finanziere, a Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – in dialogo col giornalista Simone Innocenti.

Il percorso de La città dei lettori continuerà nel 2024 con la quarta edizione del festival a Calenzano dal 16 al 18 maggio. E poi Prato e San Miniato, dove l’evento torna in continuità con l’anno passato rispettivamente dal 23 al 24 maggio e dal 25 al 26 maggio.