Toscana and friends: un successo il concerto per gli alluvionati di Massini, Mannoia, Morandi e Pelù

Toscana and friends 2023

Un successo di pubblico ieri a Firenze la serata evento “Toscana and friends”, organizzata per raccogliere fondi da destinare interamente alle popolazioni toscane colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Sul palco si sono alternati artisti come Stefano Massini, Fiorella Mannoia, Piero Pelù, Gianni Morandi e Paola Turci.

L’appello al governo per le popolazioni alluvionate

“È la serata dell’orgoglio toscano ed è una serata particolare – ha detto Massini – stasera noi non ricordiamo città d’arte, ricordiamo Campi Bisenzio, Montale, Agliana, Prato, luoghi dove magari non si va in vacanza ma dove ci sono stati danni. Queste popolazioni non possono essere dimenticate solo perché qui non c’è piazza del Campo o Palazzo Vecchio”.

Massini ha ricordato che “ci sono centinaia di famiglie che sono senza casa, milioni e milioni di danni, aziende completamente distrutte. Il 68% del territorio è stato completamente stravolto. Stasera siamo appunto qui per ricordare, oggi si dimentica tutto con estrema facilità”.

“Eventi come l’alluvione in Romagna, nelle Marche, in Toscana capiteranno con una frequenza sempre più ravvicinata. Il fatto di farlo passare in secondo piano nelle notizie è il modo migliore per far credere che tutto vada bene e non ci siano problemi. E invece questo impatto non deve essere dimenticato” ha aggiunto Piero Pelù.

Ovazione per Gianni Morandi, che ha dato inizio ufficialmente alla serata con la canzone ‘Uno su mille’, scelta come messaggio di forza e speranza per i territori colpiti dall’alluvione. Durante l’evento è stato lanciato anche un messaggio destinato al governo, con la richiesta di aiutare ancor di più chi ha subito danni. Morandi e Massini, dal palco, hanno citato direttamente il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Si terrà a breve la conferenza stampa di Meloni – ha detto Massini – ci piacerebbe che queste 1500 persone presenti qui rappresentassero domani una mano che si alza per una domanda, una mano ostinata. E che si possa dire a Meloni: ‘Per favore si ricordi di noi’.”

Mazzeo e Giani a “Toscana and friends”

Alla serata hanno partecipato anche i rappresentanti delle istituzioni toscane, il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale, che ha dato un contributo per l’evento, Antonio Mazzeo. “Stasera c’è il cuore grande della Toscana che batte e batte forte – ha spiegato Mazzeo – sapere che oggi qui tante donne e uomini hanno deciso di dare il contributo e gli artisti che gratuitamente sono qui ci dà il senso di quanto sia importante questa serata”.

“I toscani sono astiosi, polemici, critici ma con un cuore grande. Qui ci sono artisti da cachet milionari, hanno dato il loro contribuito gratuitamente per questo spettacolo” ha detto Giani. Il grido di dolore delle popolazioni alluvionate, ha aggiunto, “è giusto nella misura in cui ci si rende conto che dal governo ci saremmo aspettati molto di più e che sarebbe potuto arrivare molto di più. Come Regione noi ci abbiamo messo 25 milioni per le famiglie, 50 per le imprese, cerchiamo di fare la nostra parte”.