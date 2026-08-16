Bandiera verde a Siena: Palio rinviato a causa della pioggia

Bandiera verde in Piazza del Campo a Siena - © Comune di Siena

La pioggia ferma l’entusiasmo di Piazza del Campo e costringe il Comune di Siena a esporre la bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico. Il Palio dell’Assunta non si correrà oggi: le avverse condizioni meteorologiche hanno reso la pista di tufo insicura per l’incolumità dei cavalli e dei fantini.

La Carriera è quindi rinviata a domani, lunedì 17 agosto. Il programma prevede alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo.

Alle ore 16.50 ci sarà l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré.

I rinvii per maltempo

Anche il 2 luglio scorso il Palio è stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo, in tempi recenti, anche il 2 luglio 2025, e, a ritroso, e sempre a causa della pioggia, il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024 (slittò per ben due giorni questa edizione). Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata.

Il motivo è stato sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del Campo e conseguenti pericoli per l’incolumità di cavalli e fantini.

La conferenza stampa del 16 agosto 2026

La mattinata senese è stata scandita dalle parole della sindaca Nicoletta Fabio, che durante la consueta conferenza stampa pre-Palio ha lanciato un forte appello alla condivisione dei valori della festa. “ Difendere il Palio significa difenderlo nel suo insieme “, ha sottolineato la prima cittadina, ricordando come storia, tradizione, tutela del cavallo, rispetto delle regole, dimensione religiosa ed espressione artistica siano elementi profondamente intrecciati. La sindaca ha invitato tutte le istituzioni a fare rete, perché “ il Palio non appartiene a una singola istituzione e nessuno può pensare di tutelarlo da solo “.

Un messaggio di coesione e armonia che ha toccato anche il dibattito emerso in questi giorni attorno al Drappellone realizzato dall’artista internazionale Teodora Axente. La sindaca ha ribadito il doveroso rispetto verso le istituzioni religiose, difendendo al contempo il linguaggio e la libertà dell’arte.

La contrada della Lupa vince la provaccia

Provaccia, Palio di Siena, agosto 2026 – © Comune di Siena

Questa mattina, è stata la contrada della Lupa con il fantino Dino Pes detto Velluto sul cavallo Diodoro a vincere la provaccia del Palio di Siena. C’è stata una valida partenza dell’Aquila ma poi la Lupa è andata in testa alla prima curva del Casato per mantenere il comando fino al termine dei tre giri.

La provaccia è l’ultimo test per fantini e cavalli sulla pista di tufo di piazza del Campo prima della corsa vera e propria.