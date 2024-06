Cala Violina riapre su prenotazione: come visitare la splendida spiaggia nel cuore della Maremma

Cala Violina

Torna anche per quest’estate l’accesso su prenotazione a Cala Violina, il paradiso naturale nel cuore della Maremma, per la precisione nel Comune di Scarlino, che dal 2021 è aperto durante la stagione estiva solo prenotando e pagando un piccolo contributo. Un’iniziativa pensata per proteggere questa mezzaluna di sabbia dorata, il cui suono quando si cammina somiglia appunto a quello di un violino, dal sovraffollamento.

Come prenotare: 700 posti al giorno al costo di 1 euro

Fino al 30 settembre per trascorrere una giornata sulla spiaggia del Parco delle Costiere occorre la prenotazione sul sito ufficiale www.calaviolinascarlino.it su cui sono riportate tutte le informazioni necessarie.

Ogni giorno possono accedere alla spiaggia fino a 700 persone: il costo della prenotazione è di un euro, per i bambini da 1 anno fino a 12 anni non è previsto il versamento del contributo ma basta prenotare, mentre per i piccolissimi sotto i 12 mesi non serve nemmeno la prenotazione.

Per motivi organizzativi i biglietti non sono rimborsabili, non è previsto lo spostamento della prenotazione e la stessa è possibile solo 72 ore prima del giorno stesso.

Sul portale ufficiale di Cala Violina è possibile prenotare anche il posto per il veicolo nell’area di sosta di Val Martina, con 200 spazi disponibili: il costo giornaliero (a prescindere dall’orario di arrivo) è di 10 euro per auto e moto e di 15 euro per i camper. L’area è accessibile dalle 8 alle 20 e anche in questo caso la prenotazione è possibile solo 72 ore prima del giorno scelto. È consentito l’accesso in auto fino alla spiaggia per le persone con disabilità con un accompagnatore: per avere il permesso occorre mandare una mail a bandite@comune.scarlino.gr.it indicando la data e l’ora di ingresso e di uscita, la targa e il modello del veicolo, allegando il tagliando. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0566-866190.