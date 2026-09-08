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Calcio: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

La Viola ha richiamato l’artefice della salvezza ottenuta lo scorso campionato: Vanoli ha firmato fino al 2028 e ieri ha diretto il primo allenamento

/ Redazione
Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fioretina - © ACF Fiorentina

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri: la Viola ha sostituito Fabio Grosso ingaggiato da appena tre mesi, con Vanoli, artefice della salvezza nella passata stagione.

Il ko di sabato al Franchi con il Torino infatti aveva provocato la contestazione dei tifosi, con la curva viola che ha chiesto l’esonero di Grosso. La società però sembrava intenzionata a dare ancora fiducia al tecnico arrivato a giugno su scelta del ds Paratici ma il summit di due giorni fa per cercare di trovare un rimedio alla crisi si è trasformato in un duro confronto fra Grosso e il direttore sportivo. Divergenze che hanno fatto capire all’interno del club viola che non c’erano più i presupposti per proseguire il rapporto.

Quindi è partita la caccia al sostituto: vari i nomi circolati, da Thiago Motta a Tudor, fino alla decisione di richiamare l’artefice della salvezza ottenuta lo scorso campionato. Vanoli fu chiamato a novembre al posto di Stefano Pioli, con la squadra ultima con appena 4 punti. La salvezza arrivò, grazie ad un brillante girone di ritorno, conquistata definitivamente a due giornate dal termine.

Vanoli ingaggiato fino al 2028

Vanoli ha firmato fino al 2028 a 1,2 milioni a stagione e nel pomeriggio di ieri ha diretto il primo allenamento: rispetto alla squadra che ha salutato a giugno, sono rimasti dieci giocatori; il resto è un gruppo tutto nuovo, da assemblare in fretta.
‘Al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito di tornare con entusiasmo alla guida della prima squadra”, il saluto della società attraverso la nota ufficiale. I tifosi incrociano le dita e attendono che la squadra si metta, finalmente, in marcia.

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