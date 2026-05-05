“Ciao mamma”, la canzone di Jovanotti diventa un francobollo

Francobollo_Jovanotti

“Ciao mamma, guarda come mi diverto”: una canzone diventata un inno generazionale, entrata nel linguaggio comune. La hit di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, simbolo degli anni ’90, ispira ora un francobollo di Poste Italiane emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. La nuova affrancatura fa parte della serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano dedicato a La Passione degli italiani – Musica”.

chiudilettera_Jovanotti

Il francobollo pop

Un bollo molto pop, per le forme e i colori. L’emissione è avvenuta su un foglietto ed è accompagnata da un chiudilettera senza valore di affrancatura: la vignetta riproduce la scritta “Ciao mamma” in stile comic, dalla quale sbocciano fiori colorati.

Sullo sfondo, una grande spirale dà movimento all’immagine per richiamare, come si spiega in una nota del ministero, “l’energia positiva del brano”. “L’immagine trasmette un saluto immediato e affettuoso rivolto alla mamma. Completano il francobollo la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria B ZONA 1”. Il francobollo è destinato alle affrancature della posta ordinaria diretta in Italia.

Foglietto_Jovanotti

Il foglietto è incorniciato da uno sfondo azzurro cielo e arricchito da fiori e arcobaleni. In alto a destra è riportato il logo Jovanotti e più in basso c’è la firma autografa di Lorenzo Cherubini.

Come per tutte le carte valori postali dello Stato, il francobollo è emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, la produzione è curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione e la commercializzazione appartengono a Poste Italiane.

Jovanotti Ph. Michele Maikid Lugaresi

La hit degli anni ‘90

Il francobollo è ispirato al brano “Ciao Mamma”, una delle canzoni più popolari degli anni ’90. Scritta dal cantante di Cortona per la madre Viola, faceva parte dell’album “Giovani Jovanotti”.

La scelta della data di emissione è “collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma”,spiega il ministero. Nel bollettino illustrativo si spiega che “nella storia culturale italiana, la musica non è mai solo intrattenimento, ma un elemento capace di strutturare relazioni, consolidare identità e dare forma alle emozioni”.