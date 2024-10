“CineAtelier”, i nuovi autori sbarcano a Poggio a Caiano

Mio fratello rincorre i dinosauriatello Rincorre i dinosauri

Il cinema sbarca nell’Area Metropolitana di Firenze: “CineAtelier”, rassegna di opere prime e seconde a Poggio a Caiano

Arriva in una cittadina lontana dai tappeti rossi, dai festival internazionali, dai luoghi solitamente deputati, a Poggio a Caiano, località nota per la sua prestigiosa Villa Medicea, che punteggia il territorio toscano tra Prato, Pistoia, la rassegna cinematografica CineAtelier, ideata e diretta dall’autrice e regista Emanuela Mascherini, che nella località dell’Area Metropolitana fiorentina ha trascorso la propria infanzia, insieme a Stefano Amadio, direttore del giornale di cinema e di promozione dell’audiovisivo nazionale Cinemaitaliano.info (www.cinemaitaliano.info).

Una scelta ben precisa, da parte degli organizzatori, di far arrivare il cinema in un territorio decentrato, di portare una ventata della più recente produzione cinematografica in luoghi solitamente non coinvolti dai grandi eventi culturali, con un cartellone di opere prime e seconde, proposto insieme alle attività rivolte alle scuole, per raggiungere e far appassionare al cinema gli spettatori del futuro.

La manifestazione si svolgerà al Cinema Ambra di Poggio a Caiano (PO) il 6-7-8 Novembre 2024. L’edizione punterà anche quest’anno agli incontri con i ragazzi della scuola Media Filippo Mazzei, dove gli ideatori di CineAtelier hanno tenuto un Laboratorio di cinema, durante l’anno scolastico 2023-24, grazie al quale sono stati prodotti 5 cortometraggi con dei tutor professionisti. La formula del Festival di quest’anno renderà i ragazzi ancora più protagonisti con 3 mattinée dedicate alla programmazione e alla loro presenza.

Il programma di “CineAtelier” 2024

La programmazione della Rassegna prevede proiezioni e incontri con gli autori, Mercoledì 6, Giovedì 7 e Venerdì 8, dalle 9 alle 13:30 ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il pomeriggio del 9 Novembre è riservato alla replica del Film del Venerdì e dei cortometraggi dei ragazzi della Filippo Mazzei in una proiezione aperta alla cittadinanza e in collaborazione con il cineforum per anziani che si svolge settimanalmente al Cinema Ambra.

Ad ogni opera prima in rassegna verrà conferito un riconoscimento da Cinemataliano.info, che sarà consegnato all’autore dopo la proiezione del suo film. All’opera con regia femminile in selezione verrà inoltre assegnato il riconoscimento Cinema d’autrice conferito dall’ideatrice del Premio Elena Tenga.

Si rinnova inoltre anche la collaborazione con la Scuola di cinema Anna Magnani presente sul territorio della provincia di Prato che avrà uno spazio dedicato alle proprie produzioni la mattina del 7 Novembre. Rinnovato ancora la collaborazione con Toscana Film Commission che presenterà le attività di formazione presso Manifattura Digitali Cinema di Prato il 6 Novembre e nuova la collaborazione con la scuola di cinema ENTRARTE di Firenze che incontrerà i ragazzi l’8 Novembre.

Mercoledì 6 Novembre si parte alle ore 9,00 con la proiezione dei Corti della Scuola media Filippo Mazzei. Subito a seguire, alle 9:30, proiezione del film Quasi a casa, opera presentata in Selezione nell’ambito delle Giornate degli autori 2024 alla 81esima Mostra del cinema di Venezia. Il film sarà accompagnato dell’autrice e regista Carolina Pavone e dall’attrice protagonista Maria Chiara Arrighini. Sarà quindi consegnato il Premio CineAtelier di cinemaitaliano.info per le opere in selezione. Consegna il premio Simone Pinchiorri presidente dell’Associazione. Seguono ancora due cortometraggi della Scuola Media Filippo Mazzei per concludere la giornata con l’incontro Toscana Film Commission alla presenza di Stefania Ippoliti, Responsabile Area Cinema Fondazione Sistema Toscana. Per CNA Toscana Centro presenzierà la giornata Giada Lenzi, Coordinatore CNA Toscana Centro Cinema e Audiovisivo.

La seconda giornata, Giovedì 7 Novembre, inizia alle 9 con la proiezione dei cortometraggi della scuola Filippo Mazzei e discussione. Si prosegue alle 10 con la proiezione e discussione del film Labirinti di Giulio Donato alla presenza dell’autore che ritirerà anche il premio attribuito da cinemaitaliano.info. Anche Labirinti è stato presentato in selezione nell’ambito delle Giornate degli autori 2024 alla 81esima Mostra del cinema di Venezia. L’incontro sarà moderato da Elisabetta Vagaggini, giornalista e Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Area Cinema Fondazione Sistema Toscana, che consegnerà anche il Premio cinemaitaliano.info per le opere prima in selezione. Alle 12.30 segue la presentazione Scuola Anna Magnani alla presenza del Direttore e regista Massimo Smuraglia con la Proiezione Corto Amore Post Moderno di Massimo Smuraglia, sceneggiatura di Virginia Ania, musiche di Samuele Luca Cecchi, girato tra Prato e Poggio a Caiano. Per CNA Toscana Centro presenzierà la giornata Gabriele Noci, Presidente CNA Toscana Centro Area Montalbano.

Si conclude quindi la programmazione con la giornata di Venerdi 8 Novembre: alle 9:00 si proiettano e discutono altri cortometraggi della Scuola Filippo Mazzei, per preseguire alle 10 con la proiezione e discussione del film Mio Fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, opera vincitrice di David Giovani – David di Donatello 2020 e European Film Academy Young Audience Award 2020. Dopo la proiezione è previsto Incontro con Giacomo Mazzariol autore dell’omonimo romanzo da cui è tratto il film che ritirerà anche il premio attribuito da cinemaitaliano.info. Segue la premiazione del film a cura di cinemaitaliano.info. Segue la Presentazione Scuola di Cinema ENTRARTE alla presenza della Direttrice Chiara Solari e dell’attrice Valentina Chico. Conclude il programma, il Premio al miglior corto della Scuola Media Filippo Mazzei assegnato dai voti del pubblico. Per CNA Toscana Centro presenzieranno la giornata Gabriele Noci e Giacomo Buonomini, Presidente e Coordinatore CNA Toscana Centro Area Montalbano.

CineAtelier

Il festival CineAtelier è realizzato con grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, il patrocinio e il contributo di CNA Toscana Centro e la sponsorizzazione dell’azienda STEMA di Poggio a Caiano. Hanno inoltre reso possibile la realizzazione gli sponsor Hotel Hermitage, il ristorante Il Falcone, il patrocinio di Regione Toscana, Rete Festival GIOVANI SI e con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Scuola Media Filippo Mazzei, Cinema Teatro Ambra, Scuola di cinema Anna Magnani, Scuola di cinema ENTRARTE e la Media Partnership con Cinemaitaliano.info, TheSpot news.

Il Vice Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano Diletta Bresci, ha affermato: “Sono veramente lieta e orgogliosa di ospitare anche quest’anno a Poggio a Caiano la nuova edizione di cine atelier. La rassegna dedicata al cinema d’autore di opere prime e seconde e al contempo un’occasione ottimale che permette di far conoscere da vicino il mondo del cinema. Come Assessore alla Cultura ritengo molto importante nonché doveroso dare rilevanza alla settima arte e fare in modo che anche i più giovani possano conoscerla e sperimentarla da vicino. Grazie alla collaborazione con Emanuela Mascherini siamo riusciti a realizzare questo progetto che porta nel nostro Comune opere prime di registi che hanno esordito al Festival di Venezia nonché a sviluppare il laboratorio per i ragazzi delle scuole medie Filippo Mazzei. Una sinergia che ha sempre avuto un riscontro positivo nel nostro Comune e tra i ragazzi, esito che sono certa si replicherà anche quest’anno. Un ringraziamento doveroso al Cinema Teatro Ambra per l’ospitalità della manifestazione e a tutti gli sponsor che hanno permesso di realizzarlaW.

“Siamo orgogliosi” affermano Emanuele Nespeca, Presidente CNA Toscana Centro Cinema e Audiovisivo e Gabriele Noci Presidente CNA Toscana Centro Area Montalbano“di sostenere anche questo anno iniziative come CineAtelier per un duplice motivo: sia per rafforzare l’idea che a Prato e nei territori limitrofi, si possa fare sviluppo attraverso la settima arte, sia perché riteniamo fondamentale arricchire la formazione degli studenti, inserendo l’arte e la cultura del cinema nei programmi scolastici”.

“Con la selezione di questo anno – ha detto la direttrice artistica Emanuela Mascherini – ho cercato di interpretare il mood dei ragazzi che incontro annualmente nel tanti Laboratori di Cinema che conduco nelle Scuole. Mi sembrava importante concentrarmi sul portare opere in cui si potessero riconoscere e sentirsi a casa. Il tema portante è quello quindi del disorientamento che abita il tempo che stiamo attraversando e che i ragazzi raccontano, sperando che condividere con loro opere da cui si possano sentire rappresentati, e i loro autori e attori, contribuisca a formare nuovi spettatori della sala di cui il nostro cinema ha molto bisogno. Come altrettanto importante è riuscire a mantenere una selezione che conservi una equità di rappresentazione negli sguardi rispetto ai generi, sperando di restituire ai ragazzi il valore di una sguardo più rotondo, e ospitare gli autori facendo capire la necessità primaria delle scrittura nel processo produttivo cinematografico. In questa edizione sono molto contenta di avere quindi anche l’autore Giacomo Mazzarion che ha scritto il romanzo da cui poi il film è stato tratto. Ringraziamo il Comune di Poggio a caiano e CNA Toscana Centro per il rinnovato sostegno a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche agli sponsor senza i quali questo anno non avremmo potuto arrivare in sala.”