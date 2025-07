Cinema e promozione culturale del territorio, si chiude il corso promosso da Anica e Regione

Giani, Manetti e Rutelli a Manifatture Digitali Cinema Prato

Si è concluso a Prato il corso “Toscana: storie e territori. Corso di comunicazione crossmediale e storytelling culturale”, promosso da Anica Academy ETS in collaborazione con Regione Toscana, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso l’audiovisivo e le tecnologie digitali. All’evento conclusivo hanno partecipato il presidente della Regione Eugenio Giani, la capo di gabinetto della Presidenza Cristina Manetti e il presidente di Anica Academy Francesco Rutelli.

Il corso, completamente gratuito grazie al sostegno del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, ha preso il via il 7 aprile presso Manifatture Digitali Cinema Prato (via Dolce de’ Mazzamuti 1), struttura afferente a Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana. Nel percorso formativo, durato 3 mesi, sono stati coinvolti 30 professionisti tra docenti e ospiti e 12 gli studenti (età media 29 anni) per un totale di oltre 300 ore didattiche. A guidare il percorso sono stati tre tutor d’eccezione: Emanuele Finardi, esperto in storytelling e produzione di contenuti con AI; Nicola Lampugnani, esperto di comunicazione e fondatore dell’agenzia St John’s; e Francesca Perrazzelli, consulente in management e ingegneria culturale.

“La Toscana continua a investire con convinzione nel settore audiovisivo e cinematografico, un comparto che rappresenta non solo un volano economico importante, ma anche un potente strumento di promozione culturale e territoriale – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani –. I nostri bandi, che solo negli ultimi due anni hanno assegnato 7 milioni di euro a produzioni di cortometraggi, documentari,

lungometraggi e serialità, testimoniano l’impegno concreto della Regione nel sostenere la creatività e l’innovazione delle imprese culturali cinematografiche. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per modernizzare le sale cinematografiche della nostra regione, migliorandone la dotazione tecnologica e strutturale, così da offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e di qualità”.

Il corso si è chiuso con la presentazione pubblica dei progetti finali di comunicazione integrata e storytelling culturale, dedicati alla valorizzazione del sito seriale Unesco “Ville e Giardini Medicei in Toscana”. Il progetto ha mirato a valorizzare le 14 ville e giardini della storica casata fiorentina dei Medici – iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal 2013 – come destinazione culturale magnifica, alternativa ai tradizionali flussi turistici verso le città d’arte. I progetti sviluppati dagli studenti saranno anche presentati alla prossima edizione di Bto – Buy Tourism Online, in programma a Firenze l’11 e 12 novembre.

