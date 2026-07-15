Convitto Cicognini di Prato: al via la raccolta fondi per il restauro della facciata con 250mila euro dalla Regione

Convitto Cicognini

La Regione Toscana sostiene il restauro della facciata del Convitto Nazionale Cicognini di Prato con un importante contributo economico di 250mila euro e affianca l’istituto nel lancio della campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma Art Bonus. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni e dal rettore e dirigente scolastico del Convitto Tiziano Nincheri. Erano presenti anche le consigliere regionali Chiara La Porta e Marta Logli.

L’intervento di recupero del luogo simbolo

L’obiettivo è restituire decoro a uno degli edifici storici più rappresentativi della città, la cui facciata attende da anni un intervento di recupero, coinvolgendo al tempo stesso cittadini, professionisti e imprese in un percorso di mecenatismo diffuso.

“La Regione ha voluto dare il via a questo intervento con un contributo importante di 250mila euro perché il Convitto Cicognini è un luogo simbolo di Prato e della Toscana, un edificio di grande valore storico e culturale che merita di tornare al suo splendore – ha dichiarato l’assessora Manetti – il recupero della facciata significa valorizzare non solo una scuola che ha formato generazioni di studenti, tra cui figure illustri, ma anche il cuore del centro storico pratese. Accanto al finanziamento pubblico vogliamo promuovere la partecipazione della comunità attraverso l’Art Bonus. La Toscana, insieme al Friuli Venezia Giulia, è tra le poche Regioni ad aver introdotto anche un Art Bonus regionale, che si affianca a quello nazionale ampliando le opportunità di agevolazione fiscale e consentendo di coinvolgere una platea ancora più ampia di donatori. È uno strumento che rende cittadini, professionisti e imprese protagonisti della tutela del nostro patrimonio culturale.” Manetti ha ringraziato la consigliera La Porta per avere condivizio e voluto rilanciare questa iniziativa.

“Grazie al finanziamento della Regione Toscana e dell’assessorato di Cristina Manetti arriva questa nuova e importante tappa nella lunga storia del Cicognini, una tra le scuole più antiche e prestigiose di Prato – ha sottolineato il sindaco Biffoni – crediamo anche che lo strumento dell’Art Bonus possa essere quello giusto per arrivare a coprire la cifra che manca per completare il restauro della facciata. Oltre alla sua storia e a ciò che rappresenta per la città e per i tantissimi studenti che ha accolto, anche illustri, il Cicognini e piazza del Collegio diventeranno la porta di accesso al centro storico con la realizzazione del parco urbano dentro le mura. Per questo questo intervento di riqualificazione assume un significato ancora più importante per tutta la città.”

Come donare con l’Art Bonus

“Con oggi – ha spiegato il rettore e dirigente scolastico Tiziano Nincheri – lanciamo ufficialmente la campagna di crowdfunding per il restauro della facciata principale del Convitto. Ogni cittadino, libero professionista o impresa potrà diventare mecenate attraverso la piattaforma Art Bonus nazionale e regionale, contribuendo secondo le proprie possibilità. È il primo passo di un più ampio percorso di riqualificazione del Convitto, che vogliamo realizzare con il sostegno dell’intera comunità.”