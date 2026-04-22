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Crete Senesi Ultramarathon: tre percorsi immersi nelle bellezze della Toscana

Atleti e appassionati si ritroveranno dal 1° al 3 maggio a Rapolano Terme per vivere un’esperienza che è insieme competizione e viaggio, tra storia, natura e tradizione

/ Redazione
Crete senesi Ultramarathon

Tra le colline e le strade bianche che disegnano uno dei panorami più iconici della Toscana, torna la Crete Senesi Ultramarathon: una manifestazione che unisce la fatica del running alla bellezza di un territorio unico.

Atleti e appassionati si ritroveranno dal 1° al 3 maggio a Rapolano Terme per vivere un’esperienza che unisce la competizione sportiva al viaggio tra storia, natura e tradizione.

Un appuntamento sempre più atteso capace di attrarre partecipanti da tutta Italia e oltre, nel segno dello sport e della scoperta.

“La quarta edizione della Crete Senesi Ultramarathonha detto il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starniniconferma e consolida un appuntamento che, in pochi anni, è diventato un evento di riferimento stabile e irrinunciabile per il nostro territorio, capace di coinvolgere l’intera comunità e di unire sport, solidarietà e promozione delle nostre eccellenze paesaggistiche con atleti e appassionati in arrivo da numerosi Paesi del mondo”.

Crete senesi Ultramarathon

Crete Senesi Ultramarathon: i tre percorsi

Le gare, competitive e non, si terranno domenica mattina partendo dal centro storico di Rapolano Terme (Siena) con arrivo nel Parco dell’Acqua.

Tre i percorsi proposti: Crete Ultra di 50 km, Crete Long di 30 km e Crete Short di 15 km- D+ 240.

La novità di quest’anno è l’ampliamento delle categorie da premiare che passano da quattro a dieci, con attenzione anche alla categoria ‘Gold’, over 75 anni.

In calendario anche eventi collaterali come la passeggiata su quattro ruote City tour Crete senesi con visita e degustazioni alla tenuta di San Gimignanello e l’Eco passeggiata di circa 7.5 km, in collaborazione con Lega italiana lotta tumori.

Crete senesi Ultramarathon

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