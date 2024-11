I Crocodiles dalla California in concerto a Firenze: “Seguiamo la nostra musa ovunque ci porti”

Crocodiles

Sabato 9 novembre arriva dalla California in concerto all’Ex-Fila di Firenze il duo Crocodiles, con i suoi inni punk-pop e un sound che alterna garage-rock mutante, fuzz-pop contagioso, ma anche death-rock hardcore.

I Crocodiles sono un duo formato da Charles Rowell e Brandon Welchez, si sono incontrati quasi 25 anni fa durante un concerto punk a San Diego e, dopo aver suonato in band diverse, hanno deciso di unire le forze, formando successivamente il gruppo noise punk The Plot To Blow Up The Eiffel Tower.

La loro collaborazione è continuata, con esperimenti musicali che li hanno portati a fondare i Crocodiles che hanno pubblicato ben sette album: dal punk all’art pop e dal glam al deathrock.

Nel 2021, dopo una pausa, si sono riuniti in Francia per registrare l’ottavo album, Upside Down In Heaven, uscito nell’aprile 2023, sotto la produzione di Maxime Smadja.

In apertura della serata il live dei fiorentini CORDA, a seguire il dj set di Disorder.

Ecco la nostra intervista ai Crocodiles

Siete insieme da 16 anni, un record per una band, soprattutto oggi. Qual è il segreto della vostra amicizia?

Brandon: I Crocodiles sono insieme da 16 anni, ma in realtà facciamo musica insieme da circa 25 anni. Abbiamo iniziato a suonare insieme da adolescenti. Non so se ci sia davvero un segreto. Considero più che altro una fortuna il fatto di esserci trovati così giovani e che entrambi avessimo e continuassimo ad avere la stessa passione per l’arte e la musica e che entrambi continuassimo ad avere il coraggio di condurre una vita da artisti, anche con gli aspetti negativi come la povertà, ecc. A questo punto ne abbiamo passate così tante insieme, belle e brutte, che è come se fossimo fratelli.

Scrivere una canzone per depressione, rabbia o disperazione è più salutare che comprare eroina o fare a pugni o altri modi in cui la gente affronta le emozioni negative

Avete fatto così tanti dischi insieme, e mi sono piaciuti tutti, dove trovate continuamente l’ispirazione per scrivere nuova musica?

Credo che il fatto di non aver mai permesso a noi stessi di essere incasellati in un unico genere ci aiuti. Quando abbiamo iniziato, i giornalisti hanno cercato in tutti i modi di etichettarci come una band psych/shoegaze, ma noi non ci siamo mai sentiti così. Siamo dei mutaforma e facciamo la musica che ci va di fare. In fondo siamo un gruppo rock and roll, ma negli ultimi 16 anni, se ci si immerge davvero nei nostri album, si trovano canzoni influenzate dalla musica latina, dal glam rock, dal dub, dall’hip hop, dal punk rock, dall’ambient e da molti altri tipi di musica. Questo ci dà una certa libertà che altri gruppi che sono strettamente punk o strettamente shoegaze o altro non possono godere. Questo rende più facile proporre continuamente nuovo materiale, perché possiamo seguire la nostra musa ovunque ci porti senza temere che non sia adatto alla nostra band. La nostra etica è la completa e totale libertà artistica.

Il vostro ultimo album Upside Down in Heaven mi sembra una riflessione molto amara sulla vita in generale e sulla vostra vita in particolare, non ditemi che siete stanchi della musica e della vita da rockstar, per favore, non lo accetterei.

Ahahah. No, niente del genere. Semmai siamo più energici e ispirati che mai. Credo che i nostri testi siano sempre stati un po’ amari solo perché sono le cose negative della vita che ci ispirano a scrivere in modo tipico. Scrivere una canzone per depressione, rabbia o disperazione è più salutare che comprare eroina o fare a pugni o altri modi in cui la gente affronta le emozioni negative. Ma se si guarda bene ai nostri album, ci sono molte canzoni d’amore e canzoni che celebrano la vita.

Una delle canzoni che mi ha colpito di più è “I’ve become what a fear most”. Il sogno di tanti giovani è quello di diventare esattamente quello che siete voi, rockstar che girano il mondo con la musica. Questa canzone mi sembra ironica, ma cosa vi ha portato a scriverla?

Bisogna ricordare che non tutti i nostri testi sono scritti in prima persona. Siamo artisti e a volte scriviamo della vita di altre persone, che siano amici, persone per strada, personaggi di un film o altro. Per quanto riguarda I’ve Become What I Fear Most, è stata scritta nel bel mezzo della pandemia, quando non avevo alcuna attività musicale in corso e lavoravo alla giornata. Sono sicuro che l’ispirazione sia arrivata mentre portavo i sacchi della spazzatura a un cassonetto o qualcosa del genere. Ma i testi sono pensati per essere aperti e relazionabili a chiunque. Tutti abbiamo un ideale di chi vogliamo essere e di cosa non vogliamo diventare, che si tratti di un lavoratore, di un noioso, dei vostri genitori, di un conservatore, di qualsiasi cosa. Troppe persone perdono l’idealismo e l’energia della loro gioventù. Non è qualcosa che deve sparire solo perché si invecchia.



Quest’anno avete suonato molto, sia in estate che in autunno, con nuovi tour che vi porteranno in tutta Europa. Mi sembra che amiate particolarmente la dimensione live, è vero?

Sì! Ci piace viaggiare e vedere posti nuovi e ci piace stare sul palco a condividere qualcosa con il pubblico. I nostri concerti sono davvero speciali, possono essere così trascendentali da sembrare quasi un’esperienza religiosa. La strada può essere difficile, ovviamente; si dorme poco e non è il massimo della salute, ma quando siamo lontani ci manca molto.

Negli ultimi anni avete suonato molto in Italia, avete per caso intercettato della musica italiana? Qualche artista che vi ha colpito?

All’inizio della nostra carriera siamo diventati amici della band punk italiana Smart Cops, che purtroppo non suona più. Ma quei ragazzi sono ancora come fratelli per noi e siamo fortunati a passare del tempo con alcuni di loro quasi ogni anno. A Roma c’è un grande progetto di Kosmiche Musik, chiamato Ekranoplan, che ci piace molto. Sara Parigi fa della bella musica. I Golpe sono un’incredibile band hardcore punk che amiamo. Ci sono troppi talenti in Italia per citarli tutti!

Quando suonerete a Firenze, sapremo già se negli Stati Uniti il nuovo presidente sarà Kamala o Trump. Non voglio chiedervi tanto per chi avete votato, ma piuttosto come vedete la situazione attuale in America, cosa succederà?

Non mi interessa se mi chiedete per chi voterò perché non voterò per nessuno dei due. Voterò per un terzo partito. Per me, entrambi i principali partiti americani sono troppo di destra e hanno troppe cose in comune. Sono entrambi iper-capitalisti e fanno principalmente gli interessi dei ricchi, sono entrambi profittatori di guerra che antepongono il guadagno alla vita umana. Nessuno dei due prende sul serio la crisi climatica, la crisi degli alloggi, la crisi della violenza o la disuguaglianza di reddito. Entrambi i partiti continueranno a sostenere il genocidio di Israele contro il popolo palestinese. Hanno più cose in comune tra loro che differenze tra loro. La politica americana è un disastro, ad essere onesti, e purtroppo non sono molto ottimista per il prossimo futuro.

