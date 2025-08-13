Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

Dona un rene al marito e gli evita la dialisi, la storia di una coppia di Grosseto

Entrambi infermieri della Asl Toscana Sud Est, stanno bene e seguono le cure da casa. “Il trapianto da donatore vivente rappresenta quanto di meglio esista nell’ambito del trattamento della malattia renale cronica avanzata”

/ Redazione

Hanno coronato il loro sogno, stanno bene ed ora sono a casa dove stanno seguendo le terapie post operatorie. Angelica Bernardoni ha donato al marito Michele Salvatori un rene permettendogli di superare un problema che lo avrebbe costretto alla dialisi. La coppia di Grosseto, sposata dal 1992, è seguita dalla Nefrologia di Grosseto e dal centro di riferimento di Area vasta all’ospedale Le Scotte di Siena.

Entrambi infermieri della Asl Toscana Sud Est, raccontano la loro storia. “Siamo cresciuti insieme – dice Angelica -, eravamo consapevoli che questo momento sarebbe arrivato. Quando la situazione si è aggravata, la scorsa primavera, ho pensato che se avessi potuto gli avrei donato uno dei miei reni per evitare il ricorso alle terapie”.

A marzo, in seguito al peggioramento delle condizioni di salute di Michele, è inizato il percorso per il trapianto. “Nel giro di qualche mese – racconta l’uomo –  avrei dovuto iniziare la dialisi” poi all’Aou Senese –  riferimento per l’area vasta sud-est per il trapianto dei reni con il Centro, diretto dal professor Guido Garosi – è stata accertata la compatibilità di rene fra moglie e marito.

Il trapianto

“Il Centro Trapianti di rene dell’Aou Senese – afferma Garosi – è estremamente felice ogni volta che può realizzare un trapianto da donatore vivente: questa modalità rappresenta quanto di meglio esista nell’ambito del trattamento della malattia renale cronica avanzata”. Il prelievo è stato eseguito dal professor Sergio Serni dell’Aou Careggi di Firenze con tecnica mininvasiva robotica, mentre il trapianto dell’organo è stato realizzato dal professor Vincenzo Li Marzi dell’Aou Senese, coadiuvato dalla dottoressa Vanessa Borgogni. Entrambi gli interventi sono riusciti perfettamente e i coniugi sono ora a casa in via di recupero, in attesa di rientrare al lavoro.

“La donazione di un rene è un atto di generosità che migliora in modo significativo la vita dei pazienti con insufficienza d’organo”, sottolinea il professor Li Marzi. “Conoscevamo la persona dal 2015, abbiamo seguito nel tempo l’evolversi della malattia che ha comportato il quadro di insufficienza renale cronica avanzata – dichiara il dottor Giovanni Giuntini, direttore della Nefrologia di Grosseto – a quel punto abbiamo condiviso insieme alla coppia il percorso e le varie possibilità aperte”

Centrale  è innanzitutto la sensibilizzazione sul trapianto fra viventi “e in particolare fra non consanguinei, data la non scontata compatibilità immunologica – prosegue – Quello della donazione fra viventi è un tema sul quale nella nostra regione siamo avanti, ma abbiamo ancora da lavorare per incrementare questa modalità, sensibilizzando la popolazione. Si tratta del quinto caso di trapianto fra viventi dal 2023 ad oggi studiato presso la nostra unità operativa”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Raffaella Galamini

Storia di Luca: metalmeccanico mancato, sommelier per passione

Marchiani ha vinto la selezione toscana di Ais e a novembre sarà in gara per conquistare il titolo di miglior sommelier d'Italia

Storie / Raffaella Galamini

Dalla cucina al grande schermo: Valeria Piccini protagonista al Festival di Venezia

La chef del pluripremiato Da Caino a Montemerano nel cast di un documentario che sarà proiettato alla Mostra del Cinema

Storie / Redazione

Dall'aritmia a campionessa italiana di gymbox: il titolo arriva due anni dopo l'operazione al cuore

La storia di Irene Mariani che a 15 anni è costretta ad abbandonare la pallavolo, ma dopo le cure all'ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio a Massa si rimette in gioco

Storie

Orizzonti, storie di rigenerazione urbana e sociale: Cascina

Storie

Alessandra Colzi del Bisonte è l'atleta dell'anno per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport

Storie

Guido Pini, talento tutto toscano del Motomondiale

Storie

Alla scoperta dell'orto per tutti, per mangiare sano senza lavorare la terra

Storie

Un luppoleto biologico per una birra 100% Made in Maremma

Storie

Matteo Caccia "confessore laico" di storie protagonista ai Dialoghi di Pistoia

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

Lucca è la prima città smart in Europa amica degli animali grazie al progetto dell’Università di Pisa

Innovazione / Redazione

Corecom: le sfide del social media e digital manager per la pubblica amministrazione

Cultura / Simona Bellocci

Leonardo Locchi, il “sarto” della pittura: “Impensabile una vita senza arte”

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.