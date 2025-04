Due weekend di sport e natura a Rapolano Terme con l’Ultramarathon e ’80 voglia di gravel

’80 voglia di gravel

A Rapolano Terme due weekend di sport ma anche di promozione del territorio: grazie alla terza edizione della Crete Senesi Ultramarathon, che si svolgerà dal 2 al 4 maggio con un ricco programma di eventi e con podisti in arrivo da numerosi paesi; e con l’edizione 2025 di “80 voglia di gravel”, che dal 9 all’11 maggio si rivolgerà agli appassionati di ciclismo.

“Un saluto e un ringraziamento speciale a chi rende possibile tutto questo: Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, Alberto Pulcinelli, presidente del Gruppo Podistico “Riccardo Valenti”, e Andrea Leonardi, presidente dell’Asd Gravel Bike Siena. Grazie per il vostro impegno, per la passione e per la visione che state offrendo della Toscana. Manifestazioni come queste ci ricordano come lo sport non sia solo competizione, ma soprattutto incontro, condivisione e rappresentazione di territori straordinari. E quale racconto più potente delle Crete Senesi? Un paesaggio che è patrimonio identitario della nostra regione, capace di emozionare e di lasciare il segno in chiunque lo attraversi, a piedi o in bicicletta”.

Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha definito la Crete Senesi Ultramarathon, “punto di riferimento per chi ama la corsa su lunghe distanze, ma anche per chi vuole scoprire una Toscana autentica, fatta di borghi, di comunità accoglienti e di valori condivisi come la solidarietà e il rispetto per la natura”, grazie ad un evento che nasce dalla passione di un gruppo sportivo e dalla collaborazione tra istituzioni, volontari, associazioni ed imprese locali, “esempio concreto di come si può fare squadra per costruire opportunità, attrarre persone, valorizzare ogni angolo del nostro territorio”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche “80 voglia di gravel”, una tre giorni dedicata al ciclismo slow, che propone percorsi spettacolari fra le Crete Senesi e la Val d’Orcia, “occasione per mettere in vetrina uno stile di vita sano, sostenibile, a misura d’uomo, che rappresenta bene i valori che vogliamo trasmettere come Regione”.

“Il Consiglio regionale è orgoglioso di patrocinare e sostenere eventi come questi, perché crede profondamente in una Toscana che non si sofferma alle città capoluogo, ma si racconta nella bellezza delle sue colline, dei suoi sentieri, delle sue piazze – ha concluso il presidente – E allora il mio invito, oggi, è rivolto a tutti: scoprite e riscoprite le Crete Senesi. Camminate, correte, pedalate. Respirate la bellezza che questi luoghi sanno offrire. E soprattutto, siate orgogliosi di far parte di una comunità che ha compreso che lo sport è anche un messaggio di speranza”.

Crete Senesi Ultramarathon dal 2 al 4 maggio

La terza edizione Crete Senesi Ultramarathon, manifestazione organizzata dal Gruppo Podistico “Riccardo Valenti” con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e del Consiglio regionale della Toscana, unirà ancora una volta sport, promozione del territorio e solidarietà coinvolgendo tutta la comunità. La manifestazione prenderà il via venerdì 2 maggio con l’apertura del villaggio Expo presso il Parco dell’Acqua.

Sabato 3 maggio sarà possibile scoprire il territorio circostante con i City Tour Crete Senesi in bus, che partiranno dal villaggio Expo alle ore 9 e alle ore 10.30 per raggiungere il Castello di Modanella e il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, dove sarà possibile visitare la mostra Incanto e fatica nelle Crete senesi allestita anche al cinema teatro ‘Giuseppe Verdi’. I partecipanti saranno accompagnati dagli storici Doriano Mazzini e Guglielmo Lecchini, supportati da Lisa Bonci, interprete in lingua inglese e francese (per partecipare è richiesta la prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@creteultramarathon.it).

La giornata di sabato 3 maggio continuerà nel pomeriggio con la “EcoPasseggiata tra Storia e Natura”, percorso di 7,5 km che partirà alle ore 15 dal Parco dell’Acqua verso il borgo medievale Poggio Santa Cecilia. L’appuntamento conta sulla collaborazione di Unicoop Firenze, che devolverà parte del ricavato all’Associazione Fratres Donatori di Sangue di Rapolano Terme. Un gruppo ristretto di 30 partecipanti potrà iscriversi anche alla “Camminata Metabolica” con i consigli dell’istruttrice Jessika Faralli sullo stesso tracciato dell’EcoPasseggiata (prenotazione obbligatoria scrivendo a info@creteultramarathon.it). Dalle ore 18.30, inoltre, presso il Parco dell’Acqua sarà possibile ascoltare la musica dei Magic Rockets, band che proporrà il suo repertorio rock affiancata da un ospite speciale: il maestro di musica, pianista e tastierista Carmelo Arena.

La giornata clou della Ultramarathon è fissata per domenica 4 maggio con tre percorsi rivolti a podisti professionisti e appassionati: Crete Ultra 50 km; Crete Long 30 km, e Crete Short 15 km, in versione competitiva e non competitiva, senza obbligo di certificato medico agonistico e tesseramento. Ad arricchire l’evento sarà la presenza di Lisa Magnago ultramaratoneta romana con oltre 20 anni di corse nelle gambe ed esperienza su tutte le distanze. Dopo l’esperienza dello scorso anno, Lisa Magnago si è fatta promotrice dell’evento e sarà nuovamente al via della Crete Senesi Ultramarathon sulla distanza di 50 km.

Le iscrizioni agli eventi competitivi sono aperte fino alle ore 12 di lunedì 28 aprile. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nella giornata di sabato 3 maggio, dalle ore 8 alle 19 presso la sede expo Parco dell’Acqua di Rapolano Terme.

Crete Senesi Ultramarathon

’80 voglia di gravel: dal 9 all’11 maggio

Dal podismo alle due ruote, da venerdì 9 a domenica 11 maggio Rapolano Terme accoglierà per la prima volta “80 voglia di gravel”, giunta alla quarta edizione e promossa dall’Asd Gravel Bike Siena. L’appuntamento è aperto a tutti gli amanti della bicicletta e del ciclismo slow con quattro percorsi diversi per distanze e dislivelli ma uniti dall’obiettivo di pedalare senza alcuna competizione su alcune delle strade bianche più belle della provincia di Siena ammirando i paesaggi compresi fra le Crete senesi e la Val d’Orcia.

“80 voglia di gravel” prenderà il via venerdì 9 maggio alle ore 6 con l’apertura degli stand nel Parco dell’Acqua di Rapolano Terme e la partenza del percorso Trail (300 km) e Soft Trail (235 km). Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 20, sarà possibile ritirare i pacchi gara e cogliere l’opportunità delle iscrizioni ancora aperte per i percorsi che partiranno sabato 10 maggio: Lungo (130 km), Medio (92 km) e Corto (51 km).

Il programma di venerdì 9 maggio al Parco dell’Acqua continuerà con l’aperitivo, alle ore 17, e la Cena Gravel in collaborazione con il Settembre Rapolanese, dalle ore 20.30.

La giornata clou, fissata per sabato 10 maggio, inizierà alle ore 5 con le iscrizioni per gli ultimi partecipanti, aperte fino alle ore 8, mentre alle ore 8.30 partiranno i tre percorsi Lungo, Medio e Corto.

Dalle ore 12.30 sarà aperto il punto ristoro con musica e festa Gravel per iniziare ad accogliere gli arrivi mentre gli stand espositivi saranno aperti dalle ore 14. Le premiazioni di tutti i partecipanti a “80 voglia di gravel” prenderanno il via alle ore 17.

La manifestazione si chiuderà domenica 11 maggio con “Gravel gruppo vacanze”, percorso di circa 50 km circa aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, con partenza alle ore 9.30 e rientro intorno alle ore 15.

Info: è possibile partecipare con bici Gravel, mountain bike, e-bike, ciclocross o altre biciclette adatte a strade non asfaltate, tranne la BCD (Bolt Circle Diameter) non consigliata. Per info su percorsi e iscrizioni, è possibile visitare il sito dedicato all’evento, www.80vogliadigravel.com.