E’ toscano il drone dei record: da Livorno a Capraia in meno di un’ora

Isola di Capraia

Un volo di oltre 70 km tra Livorno e l’isola di Capraia, di fatto il volo più lungo mai effettuato in Italia in modalità Vtol (vertical take off landing), in grado ovvero di fare decolli e atterraggi verticali . Lo scopo? Testare le capacità del piccolo robot volante (pesa appena 7 kg) da mettere a frutto in caso di necessità.

Si tratta del primato recentemente ottenuto dal progetto Sentinel II, sviluppato dalla società Scovavento, che ha compiuto proprio con un drone Vtol la prima traversata sul territorio italiano su una distanza di 36 miglia, in mare aperto e in meno di un’ora.

L’obiettivo del progetto Sentinel II

L’obiettivo del progetto, i cui risultati sono stati presentati nei giorni scorsi in un convegno alla fortezza vecchia di Livorno, è collegare tutte le isole toscane con una rete di droni a servizio permanente, capaci di decollare e atterrare in modalità verticale e autonoma per effettuare micro-operazioni di monitoraggio e consegna di materiali a supporto delle popolazioni in difficoltà . Sentinel II nasce infatti proprio per velocizzare le consegne urgenti tra i vari porti del sistema di materiali piccoli a sufficienza da rientrare nelle capacità di trasporto di un veicolo con un’apertura alare sotto i 3 metri.

Sarà ad esempio possibile dare supporto al servizio sanitario nella consegna di medicinali salvavita, quando non sono possibili altri mezzi o quando il trasporto su nave è impraticabile. Sentinel, inoltre, potrà anche essere impiegato in attività di vigilanza delle aree demaniali dall’alto.

Una scuola di pilotaggio droni per porti e forze dell’ordine

La società Scovavento, il cui team è guidato da Marco Fulvi, Federico Di Napoli, Dario Marzi e dall’istruttore Luciano Allegri della Flyscabris, ha anche annunciato la costituzione di una scuola di pilotaggio dei droni. Sarebbe la prima iniziativa in Italia certificata da Enac e coadiuvata dalla più importante scuola italiana di drone Flyscabris. Il servizio viene offerto oltre che ai porti anche alle forze dell’ordine, coinvolte anche nell’impresa del volo da Livorno a Capraia.

“La traversata –ha fatto sapere infatti in una nota Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che ha patrocinato l’iniziativa – è stata effettuata con il supporto operativo delle istituzioni preposte al controllo del territorio, a cominciare dalla Guardia costiera, che ha monitorato il drone nelle fasi di uscita dal porto di Livorno e in quelle di ingresso nel porto di Capraia”.