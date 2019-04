La Federazione Strade del Vino della Toscana ospite al Vinitaly

A Verona la Federazione organizza un ciclo di presentazioni dedicate al vino toscano e porta anche il Carro Matto di Rufina

La Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana sarà protagonista al Vinitaly, la più famosa kermesse enologica italiana che si tiene a Verona dal 7 al 10 aprile.

In collaborazione con Città del Vino all’interno del Padiglione 8 saranno organizzati appuntamenti sempre più nuovi e interessanti per i wine lovers italiani ed internazionali.

Il ciclo di presentazioni della Federazione spazierà fra novità, come il neo costituito Consorzio Vini Terre di Pisa, e conferme come i primi 50 anni della Doc Montecarlo, per concludere nel segno di Leonardo da Vinci con “Il vino è bono, ma l’acqua avanza”, un eventoi per lanciare percorsi storici e degustativi sulle Colline di Leonardo.

Inoltre grazie al supporto della Regione Toscana, la Federazione porta a Verona il Carro Matto del Comune di Rufina, un fantastico esempio di tradizione contadina che emoziona da sempre grandi e piccoli che sarà espsoto in fiera, nel paizzale esterno del Padiglione 9-11.

05/04/2019