Estate Fiorentina al via: 1200 eventi per quattro mesi di musica, cultura, teatro e cinema

Ultravox Firenze

Con l’arrivo dell’estate, Firenze si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso a cielo aperto.

Per quattro mesi piazze, giardini, cortili e spazi culturali della città ospiteranno oltre 1200 appuntamenti (realizzati da 162 associazioni) tra cinema, teatro, musica, incontri, danza e spettacoli dal vivo, in un cartellone capace di attraversare linguaggi, generazioni e quartieri.

Un’estate che accende la città ogni sera, portando cultura, socialità e occasioni di incontro nei luoghi simbolo del capoluogo toscano, ma anche negli spazi meno consueti, con un programma pensato per residenti, famiglie, giovani e turisti.

La rassegna è stata presentata dalla sindaca Sara Funaro che ha evidenziato anche l’investimento del Comune: quasi 1,9 milioni di cui 800 mila euro del fondo Pn Metro Plus 2021-2027.

“L’Estate Fiorentina – ha dichiarato Funaro –è uno dei momenti in cui Firenze mostra con più forza la propria identità contemporanea: una città viva, aperta, inclusiva, che investe sulla cultura come strumento di partecipazione, incontro e qualità della vita. Con “Giorni d’Estate” vogliamo offrire alle fiorentine e ai fiorentini una grande programmazione diffusa e accessibile, capace di raggiungere tutti i quartieri e tutte le generazioni. L’Estate Fiorentina è una visione di città: una Firenze che vive i suoi spazi pubblici, che anima piazze, giardini, biblioteche, cortili e parchi con musica, teatro, cinema, danza e occasioni di confronto.”

“Quest’anno abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questa dimensione diffusa, – ha aggiunto –con una particolare attenzione alle zone meno centrali e al Parco delle Cascine, che sempre più diventa uno dei grandi cuori culturali dell’estate cittadina: uno spazio straordinario da vivere, attraversare e riscoprire attraverso spettacoli, festival, incontri, concerti e momenti di socialità”. La sindaca ha concluso: “Dietro questa manifestazione c’è un grande lavoro collettivo fatto da associazioni, operatori culturali, istituzioni e realtà del territorio che ogni anno rendono Firenze una città capace non solo di custodire il proprio patrimonio, ma anche di produrre nuova cultura contemporanea. È questo il senso più profondo dell’Estate Fiorentina: una città che sceglie di essere, ogni giorno, vicina alle persone che la abitano”.

Genius Loci a Santa Croce

Gli eventi principali

“Giorni d’estate” è il titolo della nuova edizione dell’Estate fiorentina che nel 2026 prevede ben 100 progetti diffusi, 6 grandi eventi tematici, 9 festival.

Un’estate piena di appuntamenti a cui si aggiunge anche la programmazione culturale negli 11 spazi estivi: Giardino dell’Orticoltura, Le Murate caffè Letterario, Parco dell’Anconella – Anconella Garden, Piazza Tasso – Circolo Aurora, Parco della Tinaia – Ultravox, Giardino delle Rose, Giardino Niccolò Galli – Light, Piazza dei Tre Re, Piazza Edison, Giardino San Lorenzo a Greve, Ex Campeggio Piazzale Michelangelo.

Tra gli ospiti più attesi quest’estate a Firenze ci sono Elio Germano, Valerio Lundini, Tullio Solenghi, Anna Foglietta, Giorgio Tirabassi, Piero Sermonti, Stefano Bollani, Lillo, Paola Minaccioni, Brunori Sas, Tosca, Pif, Maria Cassi e Leonardo Brizzi.

E ancora: Daniele Ciprì, Francesco Colella, Jacopo Fo e Mario Pirovano, Chiara Becchimanzi, Noa, Frankie HI-NRG, Vasco Brondi, Murubutu, Daniela Pes, Alborosie, DJ Gruff, Beijing Academy Chinese Classical Dance, Cisco (Modena City Ramblers), C’mon Tigre, Savana Funk, Danusha Waskiewicz, Casino Royale, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, Luciana Castellina, Livia Turco, Vera Gheno, Franco Berrino, Matteo Bussola, Margherita Oggero e Nicoletta Verna, Paolo Buggiani, Mono Carrasco, Davide Toffolo, Gustav Hofer e Luca Ragazzi, Francesca Crescentini, Lido Contemori e Roberto Incerti.

Tra le principali novità Crossover 80 iniziativa dedicata agli anni ’80 (dal 2 luglio al 18 settembre), Costruiamo la Pace (11-12 luglio) con la cantautrice israeliana Noa e Urban Pulse 2026 (dal 1° giugno al 19 settembre) con un cartellone che ospita nomi di prestigio della scena musicale globale e nazionale, tra cui: la band Django Django, storiche formazioni internazionali come Dead Meadow e Crocodiles, Cisco (Modena City Ramblers), il rapper Ensi e icone del clubbing come Francesco Farfa.

Tornano: La Gaberiana, la rassegna-omaggio a Giorgio Gaber nel Quartiere 4 di Firenze (dal 20 al 23 luglio) tra gli ospiti Brunori Sas, Pif e Tosca; Le piazze dei libri che con tre furgoni porteranno libri, incontri e storie in giro per la città (dal 9 al 12 giugno); Corpo Celeste che trasforma i luoghi sacri e storici di Firenze in spazi di meditazione e performance (dal 13 al 24 luglio).

Apriti cinema agli Uffizi – foto di Danielle Abbon

Nove i festival in programma

Sono nove i festival in programma: Sagrati in Musica 2026 (dal 4 giugno al 6 settembre) concerti di musica classica in luoghi simbolo della città, Secret Florence con appuntamenti di danza, musica, cinema e arte contemporanea in luoghi insoliti (dal 9 giugno al 1/o luglio). Tra gli ospiti: il coreografo Virgilio Sieni, il sassofonista Achille Succi e la musicista Elena Romano.

Apriti Cinema (dal 16 giugno al 13 luglio) la rassegna di cinema a cura del cinema La Compagnia con proiezioni gratuite in piazza de’ Pitti.

Torna il Florence Dance Performing Arts Festival, giunto alla 37ª edizione, che dal 23 giugno al 28 luglio animerà il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella con spettacoli, concerti e ospiti internazionali, tra cui la Vortice Dance Company dal Portogallo con una versione multimediale dei “Carmina Burana”.

A luglio spazio anche alle sonorità del mondo con il Festival au Désert Firenze, che alle Cascine unirà Africa, Mediterraneo ed Europa attraverso concerti e incontri con artisti come Savana Funk, Kader Tarhanine e Mamah Diabate.

Settembre si aprirà invece nel segno della musica e dello spettacolo dal vivo con il Firenze Jazz Festival, diffuso tra Oltrarno e ville storiche con protagonisti come Fabrizio Bosso, DJ Gruff, Alborosie e Casino Royale, e con Open Air Circus, festival dedicato al circo contemporaneo al Parco delle Cascine.

Sempre a settembre la Cavea del Teatro del Maggio ospiterà il Lattexplus Festival, appuntamento dedicato alla scena elettronica internazionale.

Chiuderà il calendario Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce, progetto che dal 24 al 26 settembre intreccerà spettacoli, concerti, cinema e incontri culturali negli spazi monumentali di Santa Croce, con ospiti come Marco Malvaldi, Maurizio Ferraris, Abel Ferrara e un omaggio jazz a John Coltrane.

Estate Fiorentina